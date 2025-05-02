Мирные переговоры застряли, поскольку позиции обеих сторон слишком отличаются друг от друга. Тем временем президент США Дональд Трамп пытается возложить вину на Зеленского или Путина, не принимая на себя ответственность, даже за свои ошибки, пишет Foreign Policy.

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Трамп совершил ряд ошибок относительно Украины, но опыт его предшественников может оказаться полезным для исправления ситуации. Путин настойчиво требует "демилитаризации" и "денацификации" Украины, на что Киев, конечно, не согласится.

"То, что Украина не может принять, — это статус, который Путин хочет предоставить ей как территории, подконтрольной России. Киев не признает потерю своих территорий и не согласен ограничить свои оборонные возможности в будущем", — говорится в статье.

Во время своих попыток достичь мирного соглашения Трамп совершил ошибку, предложив признать Крым российским. Его стремление к быстрому урегулированию войны не дало желаемого результата.

Поскольку полного урегулирования конфликта не достичь, Трамп и его переговорщики должны сосредоточиться на прекращении боевых действий, откладывая основные нерешенные вопросы на следующий этап мирного процесса.

Но даже если Трампу удастся добиться прекращения огня, новый вопрос возникнет: сможет ли это прекращение продолжаться.

Трамп должен воспринимать мир в Украине не как второстепенную геополитическую задачу, а настоящий исторический вызов. Это подобно процессу восстановления и реинтеграции Западной Германии в период холодной войны, где мир сохранялся десятилетиями, несмотря на трудности.

Чтобы построить устойчивый мир, Трамп должен переосмыслить войну и понять вред, причиненный его ошибками. Он вел себя так, будто Украина — это временная проблема, а Россия — долгосрочная возможность. На самом деле все почти наоборот: Трамп не сможет прекратить кровопролитие, если не сочтет Россию главным препятствием, а Украину — своим ключевым достижением.

Портал "Комментарии" писал, что очередная инициатива российского диктатора Владимира Путина относительно так называемого перемирия на 9 мая не должна оборачиваться проблемой для Сил обороны Украины на поле боя, отметила пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик.