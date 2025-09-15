logo

Главная Новости Общество Война с Россией Прекращение огня в обмен на замороженные активы РФ: появился ответ Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Прекращение огня в обмен на замороженные активы РФ: появился ответ Украины

Украина не согласится отдать России замороженные активы как условие прекращения огня. ЕС ищет механизм использования средств для репараций.

15 сентября 2025, 08:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Киев категорически против того, чтобы возвращать России ее замороженные активы в обмен на прекращение войны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время 20-й ежегодной конференции YES "Как нам завершить войну". У Зеленского считают, что активы РФ должны быть гарантией для репатриации Украине.

Прекращение огня в обмен на замороженные активы РФ: появился ответ Украины

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак заявил, что любые предложения вернуть Москве доступ к замороженным активам в обмен на прекращение огня неприемлемы для Украины.

"Наш ответ – нет. Это не цена за прекращение огня", – сказал Ермак.

В свою очередь вице-премьер и торговый представитель Украины Тарас Качка напомнил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее озвучила четкую позицию относительно замороженных активов РФ, которые должны стать гарантией для репарационных займов Украины.

"Российские активы будут использованы как своеобразное обеспечение займов, которые будет погашены только тогда, когда Россия согласится оплатить репарации. Это очень широкие политические рамки, которые нужно оформить в правовой и финансовый инструмент", — пояснил Качка.

По его словам, дискуссии между институтами ЕС и государствами-членами продолжаются. В частности, Бельгия выступает против прямой конфискации российских средств. Как объяснил Качка, новый предложенный механизм не предусматривает изъятие активов, а только их использование в качестве залога. По его мнению, это может открыть путь к компромиссу в течение нескольких следующих месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия открывает второй фронт на войне.

Также "Комментарии" писали, почему российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну.




Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1104608.html
