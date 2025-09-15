Прекращение огня в обмен на замороженные активы РФ: появился ответ Украины

Киев категорически против того, чтобы возвращать России ее замороженные активы в обмен на прекращение войны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время 20-й ежегодной конференции YES "Как нам завершить войну". У Зеленского считают, что активы РФ должны быть гарантией для репатриации Украине.

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак заявил, что любые предложения вернуть Москве доступ к замороженным активам в обмен на прекращение огня неприемлемы для Украины.

"Наш ответ – нет. Это не цена за прекращение огня", – сказал Ермак.

В свою очередь вице-премьер и торговый представитель Украины Тарас Качка напомнил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее озвучила четкую позицию относительно замороженных активов РФ, которые должны стать гарантией для репарационных займов Украины.

"Российские активы будут использованы как своеобразное обеспечение займов, которые будет погашены только тогда, когда Россия согласится оплатить репарации. Это очень широкие политические рамки, которые нужно оформить в правовой и финансовый инструмент", — пояснил Качка.

По его словам, дискуссии между институтами ЕС и государствами-членами продолжаются. В частности, Бельгия выступает против прямой конфискации российских средств. Как объяснил Качка, новый предложенный механизм не предусматривает изъятие активов, а только их использование в качестве залога. По его мнению, это может открыть путь к компромиссу в течение нескольких следующих месяцев.

