Прекращение огня станет капитуляцией Украины: о чем предупредили в США

Государственный секретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин выступили с общим видением завершения войны в Украине. В колонке The New York Times они описали риски преждевременного прекращения огня в Украине. Также они убеждены, что жизненно важное для выживания Украины достижение мира через силу. Подобная ситуация повлияет и на безопасность Соединенных Штатов Америки.

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"Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. Соединенные Штаты и их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-нибудь приведут к концу войны Путина", — заявили американские чиновники.

Они убеждены, что огромным стратегическим достижением является успех Украины по сей день.

Однако, по мнению американских чиновников, перед российским диктатором Владимиром Путиным встает мучительная дилемма.

"С тех пор, как Путин начал войну, в России погибли и получили ранения более 700 000 военных. Теперь он все чаще сталкивается с болезненной дилеммой: либо терпеть большие потери за минимальные прибыли, возможно, проведя мобилизацию, которая приведет к внутренней нестабильности, либо серьезно договориться Украиной о прекращении его войны", — добавили чиновники.

Они считают, что американская финансовая и военная поддержка Украины оказали рычаги влияния Киеву и последующей администрации в США.

"Эти рычаги влияния следует использовать, чтобы прекратить войну Путина и положить начало крепкому миру, который гарантирует, что украинцы смогут сдерживать дальнейшую российскую агрессию, защищать свою территорию и процветать как суверенная демократия. Вот как выглядел бы мир через силу. Но поскольку Путин сохраняет свои имперские" амбиции, отказ от наших рычагов влияния сейчас из-за сокращения помощи и принудительное преждевременное прекращение огня просто позволит Путину отдохнуть, перенастроиться и, наконец, повторно атаковать. Это был бы мир из-за капитуляции, который бы не был миром вообще", — подытожили Блинкен и Остин.

Напомним, что у Путина, как писал портал "Комментарии", дали новый прогноз по Украине.



