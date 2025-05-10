Прекращение огня на 30 дней: Зеленский сделал заявления

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам пятисторонней встречи в формате United Europe in Ukraine с европейскими лидерами.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Он отметил, что 12 мая должно начаться прекращение огня минимум на 30 дней. Украина и партнеры требуют этого от России.

"Эту позицию поддерживают и США. Именно США первыми предложили режим прекращения огня еще 11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии.

Остановка огня должна быть безусловной и всеобъемлющей: в воздухе, на море и на суше. Попытка выдвинуть какие-либо условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию", – заявил президент.

По его словам, если Россия откажется от всеобъемлющего и безусловного прекращения огня, должны быть усилены санкции.

Всеобъемлющее прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать шанс дипломатии. В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира.

Зеленский отметил, что Украина на разных уровнях работает с США и имеет продуктивный диалог с Президентом Трампом. Также команды европейских партнеров на постоянной коммуникации с Вашингтоном.

"Сегодня участники встречи в Киеве вместе говорили с Дональдом Трампом и согласовали общий взгляд на дальнейшие действия, что полное и безусловное прекращение огня и ответственность за отказ очень нужны. В условиях такого прекращения огня можно будет вместе согласовать фундамент наступления мира", – добавил президент.

Он подчеркнул, что в настоящее время продолжается подготовка 17-го пакета санкций ЕС. Он будет скоординирован с Великобританией, Норвегией и США. Украина приветствует сигнал Канады по ужесточению санкций.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею спецпредставителя Трампа Кита Келлога о демилитаризованной зоне с обеих сторон на 15 километров и назвал эту идею "не очень живой".