Преимущество России в войне и козыри Путина: глава Пентагона сделал новое заявление о войне

Как передает портал "Комментарии", глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Bloomberg News заявил, что даже несмотря на то, что Россия, кажется, имеет преимущество в своем вторжении в Украину, Кремль сталкивается с растущим количеством проблем, которые усложнят любые попытки закрепить свои достижения.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Существует мнение, что Россия имеет здесь преимущество и имеет все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем", – отметил Остин.

По его словам, это соображение должно быть учтено в любом стремлении к прекращению огня, которое может осуществить новая администрация Дональда Трампа.

Ллойд Остин отметил, что россияне "также не лишены вызовов". Подтверждением этого, по слвоам главы Пентагона, есть то, что Путин вынужден был послать своих посланников в КНДР, Иран, чтобы получить помощь, оружие и боеприпасы, а теперь еще и людей. По данным Киева и его союзников, Северная Корея отправила тысячи военных в Россию. Между тем, Украина продолжает наращивать свой потенциал, сказал Остин.

"Оккупация больших территорий Украины также потребует значительных ресурсов даже после прекращения огня. России придется инвестировать много сухопутных сил, чтобы удержать ее", – сказал глава Пентагона.

Остин ответил на критику со стороны некоторых европейских и украинских чиновников, что администрация президента Джо Байдена не имеет четкой стратегии поддержки Украины.

"То, что она сделала, помогло Украине выжить, помогло Украине защитить свою суверенную территорию", – сказал Остин об этой стратегии.

По его словам, потери 700 000 военных убитыми и ранеными – это было бы невозможно представить три года назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

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