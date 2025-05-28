Преимущество РФ растет: как дроны на оптоволокне изменили ситуацию на фронте

Новой угрозой на фронте есть дроны на оптоволокне, пишет BBC.

Война изменилась из-за дронов. Фото из открытых источников

"Видео и сигнал управления передаются на дрон и из него через кабель, а не через радиочастоты. Это значит, что он не может быть заглушен электронными перехватчиками", — отметил инженер беспилотника 68-й егерской бригады на позывной "Модератор".

Как отметили в BBC, когда дроны начали масштабно использоваться в российско-украинской войне, обе армии оснастили свои машины системами радиоэлектронной борьбы, которые могли обезвредить БПЛА. Однако когда появились беспилотники на оптоволокне, эта защита стала бесполезной.

Издание отмечает, что Россия имеет преимущество в развертывании этих устройств, а Украина пытается наращивать их производство.

Как пишет BBC, дроны на оптоволокне имеют недостатки, поскольку они более медленные, а кабель может запутаться в деревьях. Также их широкое использование Россией свидетельствует о том, что перевозка солдат на позиции может быть более смертельной, чем само поле боя.

Таким образом, линия фронта на некоторых участках больше не традиционна, а больше похожа на фигуры на шахматной доске во время игры, где позиции могут переплетаться, добавляет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что совместные усилия ЕС, Великобритании и США по усилению давления на РФ с целью прекращения войны в Украине не достигли цели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон. В этой войне мы, очевидно, все еще далеки от этого. Возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду противостояния", — подчеркнул немецкий канцлер.