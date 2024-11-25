Предвестник войны РФ против Украины был в 2018 году: что указывало на подготовку к нападению

Россия после захвата части украинской территории в 2014 году и подписания минских соглашений готовилась к полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций.

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Там объяснили, что предвестником полномасштабной агрессии РФ против Украины был инцидент в Керченском проливе. В Центре напомнили, что 25 ноября 2018 года Россия атаковала и захватила три судна ВМС Украины в районе Керченского пролива, взяв в плен 24 моряка.

"Этот инцидент стал первым случаем вооруженной агрессии против Украины, во время которого РФ действовала открыто, под своим государственным флагом", — подчеркнули в ЦСК.

Отмечается, что в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинские суда и моряков. Однако Москва уволила моряков только в сентябре. При этом захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" РФ вернула только через год. К тому же захваченные суда вернули полностью разграбленными.

“Этот инцидент показал, что Кремль использовал минские соглашения не для настоящего мирного урегулирования, а для подготовки нового витка агрессии против Украины. Киев отмечает, что причиной справедливого и стабильного мира является лишение России возможности продолжать агрессию против Украины”, — отмечают в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что захватнические власти на временно оккупированных территориях Украины оказывают давление на украинцев, пытаясь получить благосклонность местных жителей. Однако в России предлагают кардинальное решение в отношении украинцев. Что предлагают, подробнее читайте по ссылке.



