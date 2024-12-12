Предупредит ли РФ о запуске «Орешника»: когда нужно быть максимально осторожными

Россия в ближайшие дни может снова применить ракету "Орешник" против Украины. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне, хотя точная дата запуска остается неизвестной. В то же время, посольства, в частности Соединенных Штатов, продолжают работать на территории Украины.

Ракета Орешник

21 ноября, когда Россия впервые нанесла удар "Орешником" по Украине, посольства объявили о временном прекращении работы. В этот раз американское посольство не закрывалось, но 8 декабря предупредило сотрудников и граждан США о возможной угрозе, сообщил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, еще 20 ноября в системе сообщений для пилотов появилось объявление о закрытии воздушного пространства в районе российского полигона Капустин Яр. На следующий день оттуда нанесли удар ракетой "Орешник" по Днепру.

Сейчас в системе пилотов есть два новых сообщения об ограничении полетов в этом районе: с 11 по 13 декабря в временной промежуток с 10:00 до 14:00 и с 16 по 21 декабря в те же часы.

Иван Ступак предполагает, что россияне могут не объявлять о точной дате запуска. К примеру, перед атакой 21 ноября они заранее сообщили об этом Соединенные Штаты, а Вашингтон, в свою очередь, предупредил союзников и дипломатов. В результате тогда прекратили работу не только американское посольство, но и несколько предприятий США в Украине.

Бывший сотрудник СБУ отмечает, что следует быть особенно внимательными к указанным дням в декабре, ведь россияне могут и дальше использовать тактику закрытия воздушного пространства для создания напряжения.

В то же время Украина работает на опережение. К примеру, 9 декабря стало известно об атаке беспилотников на полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда был осуществлен первый запуск "Орешника". Хотя данных о последствиях этой атаки пока нет, возможно, она усложнила планы россиян.

"Однако нет информации о попаданиях, что было уничтожено. Возможно, просто испугали, возможно, что-то повредили, и из-за этого не осуществляются сейчас пуски", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что закрытие воздушного пространства над полигоном Капустин Яр не свидетельствует о том, что РФ точно будет запускать "Орешник" по Украине.



