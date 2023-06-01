Предприниматели создают отечественные ударные и разведывательные беспилотники

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Кравцев Сергей
Украинские предприниматели разработали несколько типов отечественных беспилотников, предназначенных для использования в военных целях. Теннисист и винодел Сергей Стаховский вместе с партнером и совладельцем Creative States Юрием Голыком собрали команду инженеров для создания качественного украинского аналога Mavic. Как сообщает портал "Комментарии", об этом они рассказали в интервью изданию "Дело".
Беспилотник. Фото: из открытых источников
Бизнес-партнеры с начала войны в 2014 году активно волонтерят и помогают "закрывать" конкретные запросы от военных. На сегодняшний день самая актуальная потребность – это дроны. Они ощутимо влияют на ситуацию на фронте, но в то же время быстро испытывают повреждения.
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Конструкторы оборудовали модель ударного дрона двумя камерами, одна из которых – ночное видение. Он может нести боеприпас весом 5 кг, что позволит уничтожать как личный состав противника, так и технику. В ходе испытаний беспилотник продемонстрировал дальность полета до 5 км без дополнительной антенны. Разработчики ожидают испытаний техники прямо в зоне боевых действий. Ведь у БПЛА есть ряд технических решений, которые дают им шанс выжить даже под влиянием радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Также инженеры разработали еще две модели беспилотников-планеров, которые состоят из дерева и пленки. Это делает их почти незаметными для врага и дешевыми в себестоимости. Кроме того, такие БПЛА могут десятки минут находиться в небе с выключенным двигателем, что увеличивает время полета и уменьшает энергопотребление.
В случае подтверждения ожидаемой эффективности дронов в боевых условиях, предприниматели будут выпускать их в том количестве, на которое хватит собственного ресурса.
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