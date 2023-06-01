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Предприниматели создают отечественные ударные и разведывательные беспилотники

Команда украинских инженеров работает над созданием качественного украинского аналога Mavic

сегодня, 12:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские предприниматели разработали несколько типов отечественных беспилотников, предназначенных для использования в военных целях. Теннисист и винодел Сергей Стаховский вместе с партнером и совладельцем Creative States Юрием Голыком собрали команду инженеров для создания качественного украинского аналога Mavic. Как сообщает портал "Комментарии", об этом они рассказали в интервью изданию "Дело".

Предприниматели создают отечественные ударные и разведывательные беспилотники

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Бизнес-партнеры с начала войны в 2014 году активно волонтерят и помогают "закрывать" конкретные запросы от военных. На сегодняшний день самая актуальная потребность – это дроны. Они ощутимо влияют на ситуацию на фронте, но в то же время быстро испытывают повреждения.


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"В настоящее время наши дроны могут использоваться как ударные и как фронтовые разведчики. При этом военные подчеркивают, что большим плюсом для нашего дрона-разведчика является его возможность пребывания в воздухе без боевой нагрузки в течение 1,5 часов. Его скорость при этом составляет до 80 км /ч", — говорит Сергей Стаховский.

Конструкторы оборудовали модель ударного дрона двумя камерами, одна из которых – ночное видение. Он может нести боеприпас весом 5 кг, что позволит уничтожать как личный состав противника, так и технику. В ходе испытаний беспилотник продемонстрировал дальность полета до 5 км без дополнительной антенны. Разработчики ожидают испытаний техники прямо в зоне боевых действий. Ведь у БПЛА есть ряд технических решений, которые дают им шанс выжить даже под влиянием радиоэлектронной борьбы оккупантов.

"На сегодня именно эти дроны состоят преимущественно из иностранных деталей. Но это уже выгоднее покупки Мавика. Наша задача собрать и испытать. Далее, по мере наращивания количества единиц, мы будем пытаться перевести его на 100% комплектующих украинского производства", — говорит Юрий Голик.

Также инженеры разработали еще две модели беспилотников-планеров, которые состоят из дерева и пленки. Это делает их почти незаметными для врага и дешевыми в себестоимости. Кроме того, такие БПЛА могут десятки минут находиться в небе с выключенным двигателем, что увеличивает время полета и уменьшает энергопотребление.

В случае подтверждения ожидаемой эффективности дронов в боевых условиях, предприниматели будут выпускать их в том количестве, на которое хватит собственного ресурса.

Предприниматели создают отечественные ударные и разведывательные беспилотники - фото 2

Предприниматели создают отечественные ударные и разведывательные беспилотники - фото 3

Предприниматели создают отечественные ударные и разведывательные беспилотники - фото 4




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Источник: https://delo.ua/business/vid-vina-do-droniv-ukrayinski-pidprijemci-zapuskayut-virobnictvo-vitciznyanix-bpla-418383/
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