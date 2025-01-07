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Предприниматель рассказал, чего бизнес ждет от Минобороны

Главное KPI Минобороны – качественное и своевременное обеспечение бойцов на фронте, резюмирует Митрохин.

7 января 2025, 18:03
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Лиля Воробьева

 За время полномасштабной войны Вооруженные силы доказали, что способны творить настоящие чудеса. Но для Победы и мира стране необходима не только героическая армия, но и прозрачное, деполитизированное, профессиональное Министерство обороны. Об этом в своей колонке пишет предприниматель и волонтер Олег Митрохин. 

Предприниматель рассказал, чего бизнес ждет от Минобороны

Олег Митрохин (фото из открытых источников)


Среди главных необходимых шагов Митрохин выделяет деполитизацию министерства и его очищение от политической конкуренции. Министерство должно быть коллективным технократом, работающим исключительно в интересах армии и государства, а не отдельных политиков, псевдоактивистов или серых кардиналов, подчеркивает предприниматель. 


Для борьбы с коррупцией Митрохин предлагает вернуть полноценную процедуру торгов, включая контроль со стороны Антимонопольного комитета, а также внедрить долгосрочное планирование и стабильные требования к поставщикам. “Самое важное, что мы должны перенять у наших западных партнеров, — опыт стратегического долгосрочного планирования закупок", уверен бизнесмен. 


Еще одна практика, которую мы должны перенять у наших партнеров, — локализация. То есть приоритет закупки необходимого для армии у национальных производителей — так работают в США, Франции, Британии и других странах НАТО. Поскольку это выступает долгосрочной гарантией безопасности, объясняет предприниматель. 


Все это возможно только при условии принципиально иных требований к качеству управления на всех уровнях министерства. Главное KPI Минобороны — качественное и своевременное обеспечение бойцов на фронте, резюмирует Митрохин.

Олег Митрохин — бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК — ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.



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