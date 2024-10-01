Предприниматель из Киева «заработал» миллионы на поставке товаров для армии

По данным следствия, предприниматель заключил прямой договор с воинской частью по купле-продаже оборудования и комплектующих к дронам. После этого он подделал официальную документацию по поставке партии товара и получил расчет – 3,7 млн грн, выделенных из бюджета территориального общества для нужд обороны. Эти деньги подозреваемый присвоил, а комплектующие так и не доставил.

Задержанние подозреваемого, фото: Спецпрокуратура

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

При процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 32-летнему столичному предпринимателю по факту завладения чужим имуществом, путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, приобретения, владения и распоряжения имуществом, полученным преступным путем, а также , выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесения в них заведомо ложных сведений, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Подозреваемый задержан в порядке ст. 615 УПК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которая составляет сумму нанесенного ущерба. Устанавливается причастность к преступлению других лиц, в том числе среди командования военного формирования.

Досудебное расследование осуществляют следователи БЭБ в Закарпатской области оперативного сопровождения Управления СБ Украины в Закарпатской области и Управления стратегических расследований в Закарпатской области Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.