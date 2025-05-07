logo

BTC/USD

97322.63

ETH/USD

1804.93

LTC/USD

88.77

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Предложение в силе": Украина настаивает на 30-дневном перемирии
commentss НОВОСТИ Все новости

"Предложение в силе": Украина настаивает на 30-дневном перемирии

Россия не ответила на предложение Украины

7 мая 2025, 22:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Предложение Украины о прекращении огня на 30 суток остается в силе, заявил президент Владимир Зеленский.

"Предложение в силе": Украина настаивает на 30-дневном перемирии

Украина поддерживает 30-дневное перемирие. Фото из открытых источников

"Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь как минимум на 30 суток остается в силе – мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа – никакого ответа кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно, для всех демонстрирует, кто источник войны", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна закончить свою агрессию.

"Им придется это сделать. Вопрос только времени. Война – это проигрыш для всех, в том числе агрессора. Санкции против России за эту войну будут расти, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать – во многом, к сожалению, медленно, но, что немаловажно, неотвратимо. Мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость", — сказал украинский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14133
Теги:

Новости

Все новости