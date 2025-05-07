"Предложение в силе": Украина настаивает на 30-дневном перемирии

Предложение Украины о прекращении огня на 30 суток остается в силе, заявил президент Владимир Зеленский.

Украина поддерживает 30-дневное перемирие. Фото из открытых источников

"Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь как минимум на 30 суток остается в силе – мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа – никакого ответа кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно, для всех демонстрирует, кто источник войны", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна закончить свою агрессию.

"Им придется это сделать. Вопрос только времени. Война – это проигрыш для всех, в том числе агрессора. Санкции против России за эту войну будут расти, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать – во многом, к сожалению, медленно, но, что немаловажно, неотвратимо. Мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость", — сказал украинский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.