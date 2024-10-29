Предатель в Волчанске: как агент ГРУ помогал врагу обстреливать город

Служба безопасности Украины разоблачила очередного предателя, работавшего на российскую разведку в Харьковской области. На этот раз это 34-летний местный житель, которого завербовали в канун нового наступления на Харьковщину. Муж помогал оккупантам планировать удары по украинским силам, защищавшим Волчанск.

Предатель в рядах: агент ГРУ, пойманный на Харьковщине, передавал координаты украинских войск

По информации СБУ, агент получил задачу оставаться в городе, несмотря на постоянные обстрелы и эвакуацию гражданского населения. Он должен выглядеть как обычный житель, но фактически действовал как разведчик, наблюдая за украинскими позициями. В частности, он искал места расположения оборонных укреплений, складов с боеприпасами и ремонтных баз ВСУ.

После каждой разведывательной миссии мужчина отчитывался куратору по ГРУ, передавая координаты, которые использовали для точных ударов. Враг пытался воспользоваться полученной информацией, чтобы сломать оборону украинских войск и захватить город.

Но СБУ удалось своевременно выйти на след агента. Когда он решил "залечь на дно" и выехать из Волчанска в Чугуевский район, его задержали. Во время обыска был найден телефон, подтверждающий его связь с российскими спецслужбами.

Мужчине уже выдвинули подозрение в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время следствие продолжается под руководством областной прокуратуры.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)”, — говорится в сообщении.