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Предатель навоевался: кого взяли в плен ВСУ

ВСУ взяли в плен бывшего украинского военного

сегодня, 12:03 comments1174
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Кравцев Сергей

Украинские защитники взяли в плен военного из Крыма, который перешел на сторону оккупантов. Ему объявили подозрение в государственной измене. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Предатель навоевался: кого взяли в плен ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

В ГБР уточнили, что в январе 2025 года во время штурма позиций врага на Донецком направлении бывший украинский военный попал в плен к ВСУ.

Следствие установило, что мужчина добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения РФ он пошел воевать против Украины в составе российских штурмовиков 123 омб.

Как отмечает ГБР, его родители до сих пор проживают в Полтавской области.

Фигуранту объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Предателю грозит пожизненное заключение.

Читайте также на портале "Комментарии" — военные Северной Кореи, которые находятся в России, демонстрируют очевидную неосведомленность об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии. Они также отказываются сдаваться в плен живыми. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

В материале говорится, северокорейцы "скорее взорвут себя гранатами, чем рискнут попасть в плен". Также, вероятно, северокорейские войска временно отошли от линии фронта в России. Это произошло после того, как солдаты КНДР понесли тяжелые потери. 

В частности, журналисты Sky News пообщались с украинскими военными, которые считают, что северокорейские солдаты сейчас или делают выводы из ошибок, сделанных во время первых столкновений с украинскими солдатами, или ухаживают за ранеными, или ждут подкрепления.

Предатель навоевался: кого взяли в плен ВСУ - фото 2

Предатель навоевался: кого взяли в плен ВСУ - фото 3




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