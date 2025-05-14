logo

BTC/USD

103220.21

ETH/USD

2603.19

LTC/USD

102.03

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

46.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Предатель Медведчук сделал резонансное заявление о поражении Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Предатель Медведчук сделал резонансное заявление о поражении Зеленского

Кум Путина заявил о том, что Украина уже якобы проиграла в войне против РФ

сегодня, 11:12 comments1325
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Предатель Виктор Медведчук, который находится в России, прокомментировал переговоры в Стамбуле. По его мнению, они якобы свидетельствуют о том, что Киев потерпел поражение.

Предатель Медведчук сделал резонансное заявление о поражении Зеленского

Виктор Медведчук

"Зеленский уже проиграл, поскольку сам факт приезда украинской делегации в Стамбул — что с ним, что без него — через три года является международным признанием его поражения, так как он упустил шанс договориться с Москвой в 2022 году. Но не послать делегацию он тоже не может, поскольку этого требует Трамп, и он не смеет ослушаться", — заявил Медведчук.

Предатель уверен, что якобы предложение кремлевского диктатора Владимира Путина провести переговоры в Стамбуле 15 мая, якобы загнало Владимира Зеленского в угол. По его словам, таким образом Путин вернул Киев к переговорам 2022 года, из которых Зеленский вышел "по указке" Запада.

Медведчук также заявил, что главная ошибка Зеленского заключается в том, что он якобы переоценил собственное значение в "геополитической игре".

Более того, кум Путина отмети, что украинский президент "с самого начала был в ней пешкой, а не ферзем, как ему рассказывали".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский предложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в Стамбуле 15 мая. Впрочем, в РФ намекают, что Путин туда не поедет. Россияне отмечают, что Путин не сядет с Зеленским за один стол переговоров, потому что якобы у президента Украины "руки по локоть" в крови. На самом же деле, говорят эксперты, Путин боится, что Зеленский "опустит" его в Стамбуле. Также есть опасение, что Путина могут убить прямо во время переговоров.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2025/05/14/medvedchuk-zayavil-o-porazhenii-zelenskogo/
Теги:

Новости

Все новости