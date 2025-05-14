Предатель Медведчук сделал резонансное заявление о поражении Зеленского

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Ткачик Олеся
Предатель Виктор Медведчук, который находится в России, прокомментировал переговоры в Стамбуле. По его мнению, они якобы свидетельствуют о том, что Киев потерпел поражение.
Виктор Медведчук
Предатель уверен, что якобы предложение кремлевского диктатора Владимира Путина провести переговоры в Стамбуле 15 мая, якобы загнало Владимира Зеленского в угол. По его словам, таким образом Путин вернул Киев к переговорам 2022 года, из которых Зеленский вышел "по указке" Запада.
Медведчук также заявил, что главная ошибка Зеленского заключается в том, что он якобы переоценил собственное значение в "геополитической игре".
Более того, кум Путина отмети, что украинский президент "с самого начала был в ней пешкой, а не ферзем, как ему рассказывали".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский предложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в Стамбуле 15 мая. Впрочем, в РФ намекают, что Путин туда не поедет. Россияне отмечают, что Путин не сядет с Зеленским за один стол переговоров, потому что якобы у президента Украины "руки по локоть" в крови. На самом же деле, говорят эксперты, Путин боится, что Зеленский "опустит" его в Стамбуле. Также есть опасение, что Путина могут убить прямо во время переговоров.
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