Предатель Царев цинично объяснил, почему Россия обстреливает гражданские объекты в Украине

Бывший украинский нардеп Олег Царев, предавший свою страну и перешедший на сторону российских окупантов, цинично объяснил обстрелы гражданской инфраструктуры украинских городов. Об этом он говорил в эфире одной из пропагандистских программ по российскому телевидению, фрагмент которой публикуют в социальных сетях.

Олег Царев (фото из открытых источников)

Выступая на российском телевидении, Царев обвинил украинское военно-политическое руководство в развязывании войны и заявил, что ответ за это получают мирные жители.

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"Ответ получат не люди, которые задумывали эту операцию – они сидят по бункерам. Они давно не сидят в Офисе президента и Министерстве обороны. Они все сидят в бункерах, мы их не достанем. Ответ получат жители Киева, Умани, Днепра…”, – сказал Царев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Царев рассказал о плане Януковича по развалу Украины. Бывший президент-беглец Виктор Янукович имел план развала Украины с выходом из ее состава западных областей. Об этом поддерживающий Россию бывший нардеп от Партии Регионов Олег Царев. По словам Царева, Янукович хотел изменить Конституцию, как это в своих странах сделали вождь Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко. Согласно плану, тогдашний президент Украины мог баллотироваться на должность неограниченное количество раз, а в ответ якобы планировалась вспышка сепаратизма на территории западных областей страны. По словам коллаборанта, в реализации плана якобы мог принять участие тогдашний нардеп, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Украинский журналист и блогер Денис Казанский подчеркнул, что своим признанием бывший "регионал" оправдал необходимость Революции Достоинства, в результате которой свергли Януковича.