Предали и оказались в плену: трое украинцев воевали за Россию на Курщине

Служба безопасности Украины сообщила о задержании трех украинцев, воевавших против собственной страны в составе российской армии. По данным следствия, мужчины были частью 810-й бригады морской пехоты России и обстреливали позиции ВСУ недалеко от города Суджа в Курской области во время активных боев в августе и сентябре этого года. После того, как украинские войска разгромили их колонну, эти предатели попали в плен.

Украинцы в рядах врага: СБУ разоблачила предателей на Курщине

Среди задержанных есть житель Крыма, который в ноябре 2022 года добровольно присоединился к войскам Южного округа РФ. Второй задержанный, житель оккупированной части Луганской области, сбежал в Россию, где подписал контракт с министерством обороны РФ. Третий – житель Черниговской области, выехавший в Россию в начале войны, получил российское гражданство и вступил в ряды оккупационной армии.

Следователи СБУ официально выдвинули этим гражданам подозрение в государственной измене по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Они содержатся под стражей и могут получить пожизненный приговор с конфискацией имущества. Расследование вело СБУ в Сумской области под наблюдением областной прокуратуры.

“Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении СБУ.

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