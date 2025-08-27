Сегодня Правительство приняло решение, касающееся женщин-депутатов местных советов, работающих на общественных началах: теперь они смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство приняло решение для женщин: кто теперь сможет выезжать за границу

"Раньше даже в законный отпуск они не могли уехать, чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых составлять мандат. Новое решение устраняет эти барьеры. Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои громады", – сообщила Свириденко.

Она добавила, что изменения касаются депутатов всех уровней советов, кроме получающих зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, депутат местного (сельского, поселкового, городского, районного в городах, районного, областного) совета – это неоплачиваемая деятельность. Законодательство не запрещает работать на других работах, в частности тех, которые не связаны с органами местного самоуправления. Например, депутат местного совета может быть учительницей или врачом. В таком случае она может пересекать границу.

Но если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета – то выезд за границу по-прежнему возможен исключительно в пределах служебной командировки.

Также, согласно принятому постановлению, органы местного самоуправления в трехдневный срок должны подать в Государственную пограничную службу Украины обновленные списки списков лиц, определенных в пункте 2-14 Правительственного постановления № 57.

В дальнейшем, во время кадровых изменений такая информация должна подаваться в ГПСУ не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) полковник Андрей Демченко отметил, что для выезда за пределы страны во время действия военного положения им понадобится не только паспорт, но и военно-учетный документ.