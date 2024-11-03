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Правительство предоставило Командующему Сил ТрО дополнительные полномочия: о чем идет речь

Правительство разрешило создание и ликвидацию добровольческих формирований

сегодня, 16:54
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Амбарцумян Анна

Кабинет Министров Украины расширил полномочия Командующего Силами территориальной обороны, позволив ему принимать решения по созданию и ликвидации добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ). Изменения были внесены в Положение о добровольческом формировании территориальных общин.

Правительство предоставило Командующему Сил ТрО дополнительные полномочия: о чем идет речь

ТрО. Фото из открытых источников

Согласно новым правилам, Командующий ТРО может расформировать добровольческое формирование, если оно не выполняет или ненадлежаще выполняет задачи территориальной обороны. Основанием такого решения может стать рапорт от должностного лица Вооруженных Сил или заявление командира формирования.

Обновленные нормы также предусматривают, что командир ДФТГ может подать заявление о расформировании только в том случае, если невозможно обеспечить правомочное проведение собрания формирования.

В случае ликвидации подразделения контракты с добровольцами прекращаются автоматически, а их удостоверения передаются местному самоуправлению для дальнейшего уничтожения.

Эти изменения утверждены постановлением Кабинета Министров от 29 декабря 2021 г. № 1449.

Напомним, в приложение Армия интегрированы новые электронные рапорты, чтобы облегчить доступ военных к необходимым услугам и обеспечить надлежащую поддержку. В частности, добавлены возможности предоставления рапортов для получения справок о службе, отпусках и помощи.

Кроме того, военное положение в Украине продлено еще на три месяца. Решившие присоединиться к военной службе имеют возможность либо мобилизоваться через территориальные центры комплектования (ТЦК), либо подписать контракт. Военнослужащие, подписывающие контракт, могут рассчитывать на единовременную помощь, а также добровольно выбрать подразделение и должность.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-nadav-komanduvachu-syl-tro-dodatkovi-povnovazhennia-shchodo-utvorennia-ta-likvidatsii-dobrovolchykh-formuvan-terytorialnykh-hromad
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