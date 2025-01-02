Правительство обновило правила компенсации за проживание внутри перемещенных лиц

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Клименко Елена
Правительство приняло новые правила компенсации затрат на временное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сумма компенсации составляет 450 гривен в месяц за человека. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров №1544 от 21 декабря 2024 года.
Фото: 24 Канал
Согласно документу, компенсация предоставляется гражданам Украины, которые безвозмездно размещают ВПЛ в своем жилье, за исключением близких родственников первой степени родства (родители, супруги, дети, в том числе усыновлены). Выплаты производятся для покрытия расходов, связанных с безвозмездным временным проживанием.
Компенсацию рассчитывают органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и она начисляется ежемесячно.
Новый порядок регламентирует компенсацию для лиц, которые:
Компенсация не назначается, если:
С 1 марта 2025 компенсация для новых обращений будет начисляться на шесть месяцев. Продолжение на следующий период возможно только после проверки. Также компенсация не назначается, если перед обращением ВПЛ приобрела или бесплатно получила жилье, за исключением недвижимости на территориях боевых действий.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что с января 2025 года все ВПЛ смогут получать субсидии на аренду жилья в соответствии с изменениями в законодательстве.
Портал "Комментарии" ранее писал, что в условиях полномасштабной войны с Россией Украина столкнулась с масштабным кризисом внутреннего перемещения населения. Правительство продолжает совершенствовать систему поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), внедряя новые виды помощи и расширяя существующие программы. В этой статье рассмотрим, кто может рассчитывать на поддержку от государства и как использовать предложенные программы.
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