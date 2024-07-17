Правительство Германии утвердило бюджет на следующий год, предусматривающий значительное сокращение помощи Украине, о чем сообщает Spiegel.

Правительство Германии одобрило бюджет на 2025 год (фото из открытых источников)

Бюджет, разработанный для стимулирования экономики, будет передан на рассмотрение Бундестага. Общие запланированные расходы составляют 480,6 млрд. евро, а новые заимствования в 2025 году составят 43,8 млрд. евро.

В проекте бюджета предусмотрено увеличение расходов на оборону на 1,3 млрд евро, до 53 млрд евро, что меньше ожидаемого министром обороны Борисом Писториусом. Ожидается, что парламент продолжит дискуссии о финансировании обороны при рассмотрении проекта.

Рассмотрение проекта бюджета в Бундестаге начнется в сентябре. Вероятно, парламент утвердит дополнительный бюджет на текущий год 8 ноября, а бюджет на следующий год – 29 ноября. К тому времени депутаты могут вносить изменения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия тайно передала Украине большой оружейный пакет. Германия тайно передала Украине достаточно объемный пакет военной помощи, в который вошла тяжелая бронетехника.

В материале отмечается, чтобы Украина могла и дальше защищаться от нападения, которое нарушает международное право, Берлин в конце июня и начале июля почти тайно и почти незаметно направил Киеву огромный военный пакет для ее армии. Среди прочего, речь идет о 39 танках. Кроме того, на прошлой неделе украинская армия получила от Германии еще десять основных боевых танков Leopard 1A5 и еще 20 БМП Marder. Это означает, что количество "Мардеров", поставленных Германией, выросло до 120, а количество переработанных "Леопардов" — до 50.

