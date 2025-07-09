Правила меняются: что теперь требует Трамп от Южной Кореи за помощь в обороне

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна платить больше за свою оборону. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер сказал во время заседания Кабинета министров.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Южная Корея зарабатывает много денег и они очень хорошие, но, знаете, они должны платить за свою армию", — подчеркнул американский лидер.

Такие заявления прозвучали на следующий день после того, как Трамп объявил о введении 25% пошлин на товары из Японии и Южной Кореи с августа.

Распределение расходов на содержание 28 500 американских военнослужащих в Южной Корее было предметом споров во время первого президентства Трампа. Ссылаясь на переговоры во время своего первого срока, Трамп сказал, что Южная Корея "сошла с ума", когда он потребовал, чтобы она платила миллиарды долларов в год за американских военнослужащих, размещенных на ее территории.

Отмечается, что после того, как в прошлом месяце лидеры НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта, Южная Корея заявила, что между союзниками продолжаются такие же дискуссии. Как отметили в Минобороны страны, в этом году планируется потратить 2,32% своего ВВП на оборону.

В прошлом году США и Южная Корея заключили пятилетнее соглашение о распределении расходов на размещение американских солдат на разделенном полуострове. Согласно договору, Южная Корея увеличит свою долю расходов до 1,52 трлн вон (1,1 млрд долларов) в 2026 году, что на 8,3% больше, чем в этом году.

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