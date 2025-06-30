Российские войска продолжают постепенно продвигаться на фронте, однако о стремительном прорыве или массовом разрушении обороны говорить не стоит. Такое мнение высказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов в сообщении на своей странице Facebook, прокомментировав актуальную ситуацию на ключевых направлениях боевых действий.

Летнее наступление россиян (фото из открытых источников)

"Кто-то пишет, что "фронт посыпался" и противник наступает "стремительным домкратом", а другие издания (например, Telegraph) уже говорят о провале летнего российского наступления. Правда, как часто бывает, чуть-чуть отличается от ярких заголовков", – отметил Сазонов.

Он подчеркнул, что ни один из участков фронта не демонстрирует сверхбыстрого продвижения врага. В частности, на Новопавловском направлении, несмотря на активные действия россиян, им удалось продвинуться всего на 94 квадратных километра за последние полтора месяца.

"Это за все время активного наступления последних полутора месяцев – самый плохой результат. И мы можем говорить о том, что противник начал буксовать", – отметил военный.

В других направлениях также не зафиксированы значительные успехи. В частности, на Сумщине противник понес потери при попытке штурма Юнаковки и при попытке возвращения Андреевки. Возле последнего населенного пункта противник понес серьезные потери на маршрутах продвижения к штурмовым позициям.

"Результата ноль, минус большой. Юношечку штурмовать не удалось, так и сидят на окраине. Окружить тоже не получилось. Взять Сумы уже даже пропагандисты не обещают. Десантуру из 106 сточили так, что их отводят за вторую линию. Постоянные пехотные штурмы обладают таким свойством – быстро уменьшать ряды атакующих", – подчеркнул Сазонов.

Однако он отметил, что говорить о полном прекращении боевых действий в этом районе еще рано, поскольку враг не отказался от попыток атак.

"Здесь группировки около 50 тысяч, так что штурмы будут продолжаться. Просто ВСУ не дают им продвинуться, выбивая всех желающих. Титаны. Относительно Купянская ситуация хуже, там противник тоже активно давит севернее города и у наших, судя по всему, не хватает резервов, чтобы выбить их обратно", – добавил он.

В районе Лимана, по словам военного, также продолжаются ожесточенные боевые действия. Россияне пытаются обойти оборонительные позиции ВСУ, хотя украинские силы контратакуют и выбивают противника из рубежей.

"По Покровскому направлению – самая большая концентрация окупантов. Более 100 тысяч (некоторые говорят о 110 тысячах). Для понимания ни на Торецке, ни на Временном Яру такого нет. Можно сравнить с Авдеевкой, где на пике противник сконцентрировал 120-130 тысяч. Однако и в этом случае заметных результатов нет. Силы обороны Украины не дают кафиров развивать наступление, выбивая еще на подходах. Из последних активных попыток штурмов – большая механизированная атака с участием 24 единиц бронетехники. Минус 20, остальные откатились", – отметил Сазонов.

По мнению военного, преждевременно говорить о серьезном продвижении или развале обороны. За последние выходные противник сумел продвинуться только на одном участке — в районе Малиновки в Запорожье.

"Клостик посадки. У людей огороды больше. Так что не расслабляемся и не паникуем. У нас впереди очень тяжелые месяцы, которые мы должны пройти", – написал Сазонов.

Он подчеркнул, что говорить о полном провале "летнего наступления" еще рано. У противника все еще достаточно сил на оперативном уровне, которые сосредоточены на ключевых участках фронта.

"По всем направлениям продолжаются постоянные боевые столкновения 24 на 7. Отсутствие результатов летнего наступления – не от их слабости, а заслуга нашей обороны. И только так. Будет еще очень тяжело, не сомневайтесь", – подытожил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о России, которая начала летнюю наступательную кампанию на востоке Украины, медленно продвигаясь вперед благодаря численному преимуществу в войсках и значительному арсеналу вооружения. Издание The Washington Post отмечает, что в ближайшие месяцы могут стать критическими для кремлевского лидера Владимира Путина, пытающегося заставить Украину к капитуляции.

Впрочем, несмотря на упорные бои, прогресс российских войск за последние два года остается крайне медленным. Аналитики указывают на системные проблемы внутри российской армии как главную причину этого.