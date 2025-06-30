Правда отличается от ярких заголовков: военный рассказал, провалилось ли летнее наступление россиян

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Лиля Воробьева
Российские войска продолжают постепенно продвигаться на фронте, однако о стремительном прорыве или массовом разрушении обороны говорить не стоит. Такое мнение высказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов в сообщении на своей странице Facebook, прокомментировав актуальную ситуацию на ключевых направлениях боевых действий.
Летнее наступление россиян (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что ни один из участков фронта не демонстрирует сверхбыстрого продвижения врага. В частности, на Новопавловском направлении, несмотря на активные действия россиян, им удалось продвинуться всего на 94 квадратных километра за последние полтора месяца.
В других направлениях также не зафиксированы значительные успехи. В частности, на Сумщине противник понес потери при попытке штурма Юнаковки и при попытке возвращения Андреевки. Возле последнего населенного пункта противник понес серьезные потери на маршрутах продвижения к штурмовым позициям.
Однако он отметил, что говорить о полном прекращении боевых действий в этом районе еще рано, поскольку враг не отказался от попыток атак.
В районе Лимана, по словам военного, также продолжаются ожесточенные боевые действия. Россияне пытаются обойти оборонительные позиции ВСУ, хотя украинские силы контратакуют и выбивают противника из рубежей.
По мнению военного, преждевременно говорить о серьезном продвижении или развале обороны. За последние выходные противник сумел продвинуться только на одном участке — в районе Малиновки в Запорожье.
Он подчеркнул, что говорить о полном провале "летнего наступления" еще рано. У противника все еще достаточно сил на оперативном уровне, которые сосредоточены на ключевых участках фронта.
Напомним, что "Комментарии" писали о России, которая начала летнюю наступательную кампанию на востоке Украины, медленно продвигаясь вперед благодаря численному преимуществу в войсках и значительному арсеналу вооружения. Издание The Washington Post отмечает, что в ближайшие месяцы могут стать критическими для кремлевского лидера Владимира Путина, пытающегося заставить Украину к капитуляции.Впрочем, несмотря на упорные бои, прогресс российских войск за последние два года остается крайне медленным. Аналитики указывают на системные проблемы внутри российской армии как главную причину этого.