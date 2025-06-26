Позитива больше нет: в США сделали тревожный прогноз по состоянию украинской экономики

Несмотря на сложнейшие условия, в которых оказалась страна из-за полномасштабной войны, экономика Украины сохраняет всеобщую стабильность. В то же время, как пишет The Washington Post, динамика развития практически остановилась — частный сектор преимущественно воздерживается от инвестиций, за исключением нескольких направлений, получивших выгоду от войны.

Война в Украине (фото из открытых источников)

В материале отмечается, что экономическая ситуация в Украине остается под контролем, однако главным фактором стабильности является существенная помощь от западных стран. Среди ключевых рисков – потенциальное сокращение внешней поддержки в будущем.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, декларировавшего намерение завершить войну в кратчайшие сроки, украинские и иностранные бизнесмены начали готовиться к активизации своей деятельности. Их ожидания были связаны с надеждой на восстановление мира и начало процесса реконструкции. Максимальный оптимизм наблюдался в середине февраля, когда украинские гособлигации достигли пиковых значений.

Однако после того, как Трамп стал сосредотачиваться на других международных кризисах, в среде инвесторов произошла существенная переоценка ситуации.

Как сообщил неназванный представитель Офиса президента, все основные макроэкономические ожидания на 2025 год базировались на предположении о завершении боевых действий летом. Теперь же, по его словам, "положительное влияние на экономику" в текущем году "больше не учитывается", хотя на 2026 год определенные надежды еще остаются.

Правительство и предприниматели сейчас сосредотачиваются на поддержании текущей деятельности. Почти во всех секторах, кроме нескольких, доходность остается низкой. Большинство компаний оптимизируют расходы, а полученные прибыли направляют на содержание бизнеса, не инвестируя в развитие.

"Инвестиции, которые мы производим, и крупные инвестиции, которые мы планируем сделать, осуществляются только за пределами Украины. В Украине мы занимаемся только техническим обслуживанием. Это мое личное видение, а также видение моей компании, что мы проживем еще три года в этой ситуации. Мы строим бизнес-план на один год, но мы смотрим максимум на месяц вперед", – поделился своим мнением один из известных украинских предпринимателей, пожелавший остаться неназванным из-за чувствительности темы.

В материале признается, что, несмотря на общую стагнацию, есть сектора, которые демонстрируют хорошие результаты даже в условиях войны. Один из них — банковская сфера, сохранившая устойчивость благодаря реформам, проведенным еще до начала полномасштабного вторжения, как считают эксперты и члены правительства.

Еще один сектор, показывающий рост, — это сфера возобновляемой энергетики, в частности, производство биотоплива, активно развивающееся на фоне специфики военного времени. Лидером среди прибыльных направлений остается военно-промышленный сектор, являющийся закономерным явлением при нынешних обстоятельствах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп снова меняет свою позицию по отношению к Путину и Зеленскому . Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге и выразил ему симпатию, назвав "очень приятным". Одновременно он занял более жесткую позицию по отношению к России, сообщает Financial Times.

СМИ обращают внимание, что Трамп долго не определялся, кого поддерживать в конфликте – Киев или Москву. Резкий излом в его позиции, как пишет издание, произошел после конфликта в Белом доме во время визита президента Украины. Тогда, по информации журналистов, США временно приостановили военную и разведывательную поддержку Киева.

В первой части своего второго термина Трамп демонстрировал приверженность Путину — они общались по телефону, а официальные делегации вели переговоры. Однако в последние недели, как утверждается, Трамп начал разочаровываться в российском лидере из-за чрезмерных требований и нежелания договариваться о прекращении боевых действий.