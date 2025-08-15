Сегодня на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Известно, что Трамп уже отправился в Анкоридж (штат Аляска).

Дональд Трамп.

Президент США, как сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, отметил, что обмен территориями есть в повестке дня, но это решение должна принять Украина.

Что касается гарантий безопасности Украины, то, по мнению Трампа, это возможно вместе с Европой и другими странами. Однако американский президент категорически отвергает идею НАТО.

Также Трамп предупредил, что Путин столкнется с серьезными экономическими последствиями, если продолжит войну.

Отметим, что встреча Трампа и Путина должна начаться в 22.00 по Киеву. В Кремле анонсировали, что перед саммитом будет оглашение кратких заявлений лидерами. Встреча Трампа и Путина тет-а-тет только в присутствии переводчиков, а затем встреча с участием делегаций за рабочим завтраком.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что наибольшей ошибкой, по мнению народного депутата Украины Софии Фединой, является политика умиротворения агрессора. По ее словам, так когда-то задобряли агрессора – нацистскую Германию и Гитлера – и это завершилось Второй мировой войной.

"Результат мы можем получить аналогичный. И я бы очень хотела, чтобы Трамп осознал, что вне всех этих пропагандистских мифов о "великом русском народе" и "великой русской культуре" — Вторая мировая война началась с того, что нацистская Германия и Советский Европы”, – объяснила она.

По ее словам, захватчиков было два.



