Война с Россией
Позиция США по отношению к российской нефти повлекла за собой панику в Кабмине: озвучено тревожное заявление

Министр финансов Украины Сергей Марченко выступил с призывом к усилению санкционного давления на Россию и введению новых ограничительных мер

18 мая 2026, 16:20
Клименко Елена

Украина выражает неопределенность относительно дальнейшей политики Соединенных Штатов по отношению к российской нефти, даже несмотря на то, что Вашингтон не продлил временное разрешение на закупку подсанкционного сырья из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что позиция США выглядит недостаточно прогнозируемой.

"Я не знаю, чего можно ожидать от Соединенных Штатов – они просто наблюдают за ситуацией", – сказал он, комментируя текущее состояние международной политики по российским энергоресурсам.

По данным Bloomberg, после роста мировых цен на нефть, вызванного обострением конфликтов на Ближнем Востоке, Россия смогла получить дополнительную прибыль от экспорта энергоресурсов. Это частично было связано с временным разрешением США на приобретение российской нефти, которое действовало как исключение из санкционного режима. Однако 16 мая его срок истек, и американская сторона решила не продлевать действие этого механизма.

Во время встречи министров финансов стран G7 Марченко призвал партнеров к усилению санкционного давления на Россию и внедрению новых ограничений, которые еще больше ослабили бы ее экономику. Он подчеркнул, что Украина со своей стороны также продолжает системную работу, направленную на подрыв ключевых секторов российской экономики, в частности, угольной промышленности и смежных отраслей.

Портал "Комментарии" уже писал, что после ударов по Москве и Московской области российские власти, по наблюдениям, пытаются максимально ограничить публичное освещение события. Федеральные медиа уделяют инциденту минимум внимания, избегая деталей и каких-либо разъяснений. В то же время, даже среди лояльных к Кремлю комментаторов растет количество вопросов и критических замечаний относительно того, как столица, которую годами подавали как полностью защищенную, могла оказаться уязвимой.



