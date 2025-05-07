Решение Петра Порошенко и его фракции "Европейская солидарность" не поддерживать соглашение о недрах с США является прямым ударом по национальной безопасности Украины и подарком российскому президенту Владимиру Путину ко дню победы. Такую оценку ситуации дал политический эксперт Петр Олещук, сообщают "Українські новини"

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

В материале говорится, что 8 мая Украина намерена ратифицировать важное соглашение о недрах с Соединенными Штатами, которое является ключевым для дальнейшей поддержки Украины в войне с россией. Однако, по словам эксперта, Петр Порошенко открыто заявил, что его политическая сила не будет голосовать за эту ратификацию, чем сделал подарок путину.

"Позиция Порошенко относительно соглашения о недрах – это настоящий подарок пути ко дню победы. Он фактически посылает сигнал международному сообществу о том, что Украина якобы внутренне расколота и нестабильна. Порошенко уже не в первый раз ставит свои личные амбиции выше национальных интересов, в частности интересов сотрудничества с США", – подчеркнул политический эксперт Петр Олещук.

СМИ сообщает, что в др. подчеркнул, что подобная позиция несет значительные негативные последствия для Украины.

"Первое. Опасность для нашего государства – в сигнале, который через Порошенко идет наружу: "часть украинского политикума готова подвергать сомнению ключевые договоренности Украины". То есть, здесь Порошенко четко работает в пользу России, чем окончательно демонстрирует, что подозрение ему его госизмена – вполне закономерно. Второе. Отказ фракции "Евросолидарности" поддержать соглашение создает сигнал о якобы политической несогласованности внутри Украины. Это попытка подорвать доверие американских партнеров к нам как к надежному союзнику. Третье. Порошенко своими действиями дает доводы врагам Украины. В частности, путину, который десятилетиями пытается доказать Западу, что Украина якобы нестабильное и ненадежное государство", — подчеркнул Олещук.

Олещук также отмечает, что первоначально, когда обнародовали первый вариант соглашения от США, депутаты от ЕС выступали за немедленное подписание соглашения без изменений, пишет СМИ.

"Депутаты от ЕС бегали по каналам с криками, что все нужно подписывать немедленно "как есть". После подписания соглашения их официальная позиция изменилась сразу на 180 градусов (хотя продолжают заниматься политической акробатикой, как раскритиковать соглашение с американцами, продолжая хвалить последних). Это ясно говорит о "принципиальности" этой позиции", – резюмирует Олещук в материале.

Как сообщалось в СМИ , Петр Порошенко во время конгресса Европейской народной партии публично приравнял президента США Дональда Трампа к пути . Тем самым политик навредил стратегическим интересам Украины при подписании важного двустороннего соглашения .