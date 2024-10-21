Пожизненное заключение получит житель Кировоградщины: что совершил

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Кропивницком. Им оказался 34-летний местный житель, который "сливал" оккупантам места базирования и маршруты движения Сил обороны.

Задержание агента рф, фото: СБУ

По данным контрразведки СБУ, больше всего врага интересовали огневые позиции ПВО и расположение логистических составов украинских войск.

Чтобы получить разведданные, предатель объезжал территорию областного центра, где пытался найти зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции ВСУ.

В случае обнаружения военных объектов он должен был сфотографировать или снять их на видео, а затем "привязать" соответствующие координаты к гугл-картам.

Агентная информация требовалась оккупантам для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по региону "в обход" украинского ПВО.

Также фигурант отслеживал время и место перемещения военных колонн, двигавшихся в направлении передовой.

Для конспирации злоумышленник постоянно менял маршруты разведывательных вылазок, проводимых под видом прогулок.

Служба безопасности задержала фигуранта "с поличным", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

На месте происшествия изъят мобильный телефон, на который он фотографировал объект Сил обороны. Также в гаджете обнаружен анонимный чат в популярном мессенджере, который агент использовал для коммуникации по фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.