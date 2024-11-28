Пойдет ли враг дальше Донбасса: какие шансы Украине ответить контрнаступлением

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Кравцев Сергей
Российское наступление продолжается и россияне постепенно продавливают оборону ВСУ на Востоке. Может ли враг не ограничить одним Донбассом? Какие шансы у Украины ответить контрнаступлением? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире канала "Эспрессо" заявил, что российские оккупационные войска планируют двигаться вперед и будут пытаться захватить как можно больше территорий, а не ограничатся Донбассом.
По его словам, в настоящее время в рядах ВСУ наблюдается значительный дефицит личного состава.
По мнению Отченаша, это одна из самых больших проблем нашей армии, поскольку от количества людей, готовых защищать нашу страну, зависит многое.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в студии проекта "Говорит большой Львов" отметил, если есть планы на контрнаступление, то такие планы нуждаются в тишине. Так эксперт прокомментировал слова главнокомандующего Александра Сырского, что "победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне", поэтому украинские войска должны контратаковать.
Как отметил Коваленко, украинские силы сейчас находятся в обороне в соответствии с принятой в 2023 году стратегией.
Коваленко убежден, что тему контрнаступления может озвучивать именно главнокомандующий и тогда, "когда он считает это целесообразным".
По мнению Коваленко, перспектив выхода ВСУ из оборонного ведения боевых действий в ближайшее время нет.
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