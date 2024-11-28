Пойдет ли враг дальше Донбасса: какие шансы Украине ответить контрнаступлением

Российское наступление продолжается и россияне постепенно продавливают оборону ВСУ на Востоке. Может ли враг не ограничить одним Донбассом? Какие шансы у Украины ответить контрнаступлением? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

От количества людей, готовых защищать нашу страну, зависит многое

Командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире канала "Эспрессо" заявил, что российские оккупационные войска планируют двигаться вперед и будут пытаться захватить как можно больше территорий, а не ограничатся Донбассом.

"Россияне активно штурмуют на наши позиции. И, можно сказать, что они хотят захватить не только Донетчину, не только Донбасс, а и дальше продвигаться. Раньше я думал, что их желание ограничится лишь захватом тех областей, которые они считают так называемой частью России". , согласно их конституции. Однако теперь я уверен, что они планируют двигаться вперед и будут пытаться захватить как можно больше. территории. Однако Силы обороны Украины постоянно работают на всех фронтах, чтобы этого не произошло, нанося большие потери врагу и не позволяя ему захватить нашу землю", — сказал военный.

По его словам, в настоящее время в рядах ВСУ наблюдается значительный дефицит личного состава.

По мнению Отченаша, это одна из самых больших проблем нашей армии, поскольку от количества людей, готовых защищать нашу страну, зависит многое.

"Мы заметили, что у противника тоже есть проблема с личным составом, но у них большое количество молодых бойцов, гораздо более активных и энергичных. То есть это ребята, которые в 25 лет подписывают контракт", — добавил он.

ВСУ приходится и дальше быть в обороне

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в студии проекта "Говорит большой Львов" отметил, если есть планы на контрнаступление, то такие планы нуждаются в тишине. Так эксперт прокомментировал слова главнокомандующего Александра Сырского, что "победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне", поэтому украинские войска должны контратаковать.

Как отметил Коваленко, украинские силы сейчас находятся в обороне в соответствии с принятой в 2023 году стратегией.

"Мы находимся в том положении, в котором была избрана наша лучшая позиция – оборонная позиция", — пояснил эксперт.

Коваленко убежден, что тему контрнаступления может озвучивать именно главнокомандующий и тогда, "когда он считает это целесообразным".

"Потому что мы помним, как в 2023 году многие начали говорить о контрнаступлении, все начали дискутировать, рассматривали разные варианты, направления, какие силы, средства, какая область, какой район, город будет освобожден и так далее. И чем это все закончилось? Поэтому, если есть планы на контрнаступление, то все же такие планы нуждаются в тишине", — отметил эксперт.

По мнению Коваленко, перспектив выхода ВСУ из оборонного ведения боевых действий в ближайшее время нет.

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