Пойдет ли Россия в новое наступление: сможет ли Путин захватить Одессу, Херсон и Днепр

Уже можно констатировать, что эта зима выдастся крайне непростой для Украины. Россия не только не прекращает штурмовые атаки на востоке практически по всей линии фронта, но также продолжает терроризировать украинцев атаки дронами и ракетами. Пойдет ли РФ в новое наступление этой зимой? Какие города очень сильно хочет захватить Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

У оккупантов достаточно ресурсов и четкие задачи

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю" заявил, что не сомневается в том, что оставшиеся месяцы зимы будут крайне тяжелыми для Украины. При этом эксперт не считает, что погодный фактор будет влиять на события на фронте.

"Противник будет действовать так: если он будет иметь возможность использовать бронетехнику, он будет ее использовать, если нет, значит, пешком будет отправлять те же штурмовые подразделения на смерть. Мы наблюдаем за тем, что происходит в районе Авдеевки. Как часто мы видели использование там бронетехники? Было всего несколько случаев. А в основном это пехотные "мясные" штурмы. Но разве тотального уровня потери останавливают противника? Нет, не останавливают. Поэтому война будет продолжаться", — высказался Селезнев.

По его мнению, интенсивность сражений будет зависеть от того, как быстро оккупанты успеют подтянуть резервы для продолжения атак.

Эксперт отметил, пока что у россиян есть уверенность в том, что трупами своих солдат они смогут достичь успеха. Путина не интересует цена победы, ему нужен результат.

Россияне могут пробовать завалить нас мясом, как это делается сейчас

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что россияне могут вновь решиться пойти на захват Херсона, а также решиться на оккупацию Днепра, Харькова, Запорожья и Одессы.

"Мы не исключаем такой вариант, потому что в планах Российской Федерации есть высадка десанта в Одессе, есть планы захвата Днепра и Днепропетровской области, Харькова, Николаева и Херсона. Они могут пробовать завалить мясом, как это делается сейчас в принципе. Я не вижу особых сложностей: есть человек — отправили, он умер, взяли ещё одного. То есть расчёт такой, что у украинцев просто закончатся патроны и закончится наша живая сила, которая может убивать оккупантов и на этом всё просто завершится. Что просто количеством они возьмут", — отметил эксперт.

Именно поэтому, допустил Иван Ступак, украинские власти могли сделать ставку на создание серьезных линий обороны, которые смогут удержать агрессора. Есть цель – освободить какую-то часть живой силы наших солдат, которые находятся там, за счёт усиления обороны. Это позволяет держать условно на километре не 100 человек, а 50. В то же время, если россияне будут пробовать штурмовать, то они будут испытывать на себе всё то, что испытывали украинские военные, штурмуя российские позиции.

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