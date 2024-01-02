Пойдет ли Россия в новое наступление: сможет ли Путин захватить Одессу, Херсон и Днепр

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Кравцев Сергей
Уже можно констатировать, что эта зима выдастся крайне непростой для Украины. Россия не только не прекращает штурмовые атаки на востоке практически по всей линии фронта, но также продолжает терроризировать украинцев атаки дронами и ракетами. Пойдет ли РФ в новое наступление этой зимой? Какие города очень сильно хочет захватить Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю" заявил, что не сомневается в том, что оставшиеся месяцы зимы будут крайне тяжелыми для Украины. При этом эксперт не считает, что погодный фактор будет влиять на события на фронте.
По его мнению, интенсивность сражений будет зависеть от того, как быстро оккупанты успеют подтянуть резервы для продолжения атак.
Эксперт отметил, пока что у россиян есть уверенность в том, что трупами своих солдат они смогут достичь успеха. Путина не интересует цена победы, ему нужен результат.
Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что россияне могут вновь решиться пойти на захват Херсона, а также решиться на оккупацию Днепра, Харькова, Запорожья и Одессы.
Именно поэтому, допустил Иван Ступак, украинские власти могли сделать ставку на создание серьезных линий обороны, которые смогут удержать агрессора. Есть цель – освободить какую-то часть живой силы наших солдат, которые находятся там, за счёт усиления обороны. Это позволяет держать условно на километре не 100 человек, а 50. В то же время, если россияне будут пробовать штурмовать, то они будут испытывать на себе всё то, что испытывали украинские военные, штурмуя российские позиции.
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Обсуждения
Новости
SS
сегодня, 13:00
Такие "эксперды" в каждом дворе на лавочках семечки грызут...
Ігор
сегодня, 10:49
Пихатих корумпованих попереджали що Росія готує великий наступ на початку 2024 року, але вони продовжували красти до шашликів у травні. Попереджали що погода змінюється і треба бути готовим до морозів весь березень. Треба налаштовувати себе на дуже складну боротьбу весь перший квартал. Але вони пихато реготали. Були виснажені вже у середині лютого, а у березні взагалі не очікували такого наступу. Тому і програли і знов переклали провину на Захід.