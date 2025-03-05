Пойдет ли Россия в масштабное наступление на Донбассе: эксперт оценил возможные действия окупантов

Вероятность крупных наступательных операций российских войск в Донецкой области до сих пор остается высокой, в частности, из-за наличия у оккупантов резервов. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

Российская армия. Фото: из открытых источников

По его словам, ситуация вблизи Покровска сейчас стабильная, но российские войска продолжают искать слабые места на фронте. Боевые действия перемещаются в Лиманское направление.

"Чтобы поддержать наступательные действия, россияне усилили обстрелы и бомбардировки Константиновки и Краматорска, и каждый раз есть сообщения о гибели гражданских лиц", — отметил он.

Жирохов также отметил, что количество добровольцев в российской армии уменьшилось, однако командование пытается привлечь новых военных с помощью финансовых стимулов.

"Что касается резервов, то россияне выбрали самый простой путь — сократили подготовку новобранцев, чтобы через несколько месяцев сформировать резервы. Однако остается вопрос качества этих резервов. Такая тактика не требует особой подготовки, и часто приводит к так называемым мясным штурмам", — пояснил эксперт.

Как уже писал портал "Комментарии", еще несколько месяцев назад российские силы имели преимущество, украинские войска смогли продвинуться в город, который российская сторона уже успела объявить оккупированным. Российские военные блоггеры сами публикуют видео, подтверждающие присутствие украинских войск в центре Торецкой. Аналитики также отмечают, что эти события опровергают недавние заявления Дональда Трампа о том, что Украина и Зеленский не в очень хорошем положении. Эстонский аналитик WarTranslated сообщает, что в центре города продолжаются активные бои, а российские силы теряют контроль над позициями. По его словам, есть случаи полного окружения российских окупантов на отдельных участках.