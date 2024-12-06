Пойдет ли РФ в мощный штурм: какова вероятность захвата Запорожья

Время от времени появляется информация, что россияне могут пойти в массированный штурм по тому или иному направлению. Есть ли у России способность накопить большие силы для мощного штурма? Какова вероятность наступления РФ на Запорожье? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

У россиян количественно армия не увеличивается

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV отметил, что российские захватчики не могут накопить большие силы для совершения мощного штурма с целью прорыва на фронте.

Эксперт отметил, что от северного фланга линии фронта в Харьковской области и дальше вдоль всего фронта до реки Днепр на всех участках происходит оживление действий российских оккупантов.

По его словам, ситуация постоянно анализируется таким образом, чтобы понимать, могут ли россияне попытаться прорвать фронт на одном или ином участке.

"У россиян количественно армия не увеличивается. Нет у них такой возможности, даже после того, как мы в ноябре уничтожили около 45 тысяч – это больше, чем они могут мобилизовать в месяц", – подчеркнул Гетьман.

Он добавил, что Россия способна мобилизовать в месяц от 25 до 40 тысяч человек на войну.

"Сейчас мы стали уничтожать больше благодаря их "мясным штурмам"", — добавил аналитик и отметил, что россияне усилили "мясные штурмы", что приводит к большим потерям в их рядах.

В этой связи у россиян теперь начался отрицательный баланс и в живой силе, не только в тяжелой технике.

"Нет у них возможности накопить где-то дополнительно большое количество живой силы и средство, чтобы предпринимать какие-то мощные наступательные действия", — отметил Гетьман.

На Запорожском направлении россияне будут использовать тактику "тысячи порезов"

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что в Запорожской области отмечается активизация армии РФ на Роботинском направлении, а также наступление окупантов на Времивском направлении в районе поселка Большая Новоселка.

По словам эксперта, армия РФ пытается создать иллюзию расширения театра боевых действий – то есть "создать угрозу переноса боевых действий за реку Днепр.

"Сейчас группировки российских войск в Запорожском направлении насчитывают около 120 тысяч. По данным российской стороны, такого количества недостаточно для проведения полномасштабной операции, тем более с захватом областного центра Запорожья", — подчеркнул Снегирев.

В Запорожском направлении россияне будут использовать тактику "тысячи порезов". Эксперт объясняет, что целью активизации боевых действий в Запорожском направлении будет отвлечение оперативных резервов ВСУ по Донецкому и Курскому направлениям.

Кроме того, что из Запорожского направления в Курскую область россияне перебросили наиболее боеспособные подразделения своей армии — 7-ю и 76-ю дивизии воздушно-десантных войск.

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