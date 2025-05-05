На Западе в правительственных кругах убеждены, что режим российского диктатора Владимира Путина. не способен остановить войну без серьезных политических последствий внутри страны, несмотря на то, что США призывают Россию прекратить агрессию против Украины и согласиться на мирное соглашение.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом пишут аналитики BILD, передает портал "Комментарии".

Там отмечают, что, несмотря на международное давление, Россия не демонстрирует готовности к компромиссу. По данным BILD, в высокопоставленных западных правительственных кругах считают, что причина заключается в глубоких внутренних факторах: политических, экономических и социальных.

"Это связано с тем, что Россия до сих пор не достигла своих военных целей. Оборонная промышленность раздута гигантскими инвестициями. Сотни тысяч россиян хорошо зарабатывают на войне. Все это очень усложняет для Путина путь к компромиссу" , – говорится в статье издания.

По словам российских экономистов, если изъять из анализа секторы, где доминирует военно-промышленный комплекс, экономика РФ фактически переходит в состояние рецессии. Спад наблюдается во многих отраслях, таких как производство продуктов питания, уголь, строительные материалы, металлопродукция или машиностроение.

"Производство падает! Только оборонная промышленность маскирует спад", – пишет издание.

По оценке экономистки Александры Прокопенко из аналитического центра "Карнеги" по изучению России и Евразии, которая до 2022 года работала в Центральном банке России, вера в то, что прекращение войны автоматически приведет к краху оборонной промышленности, преувеличена.

По мнению экспертов, отдельную угрозу режиму Путина представляют ветераны войны. Многие из них, вернувшись с фронта, могут стать источником социальной нестабильности, особенно в регионах с низким уровнем жизни и ограниченными экономическими перспективами.

"Для Путина работа с ветеранами, которые вернутся после окончания войны, скорее всего, станет вызовом", – заявила эксперт по России в Немецком институте международных вопросов и безопасности Маргарет Кляйн.

"Ушедшие на фронт добровольцем часто получали выплаты, которые превышали среднюю зарплату в несколько раз. Это касается не только повышенной зарплаты, но и одноразовых бонусов за вербовку, которые достигали более 40 тысяч евро", — говорит Кляйн.

По ее словам, если Кремль не сможет предложить этим людям экономическое будущее, возрастает риск волны насилия.

"Количество насильственных преступлений возросло после полномасштабного вторжения России. Существует реальная опасность того, что некоторые из ветеранов — подобно воевавшим в Афганистане или Чечне — станут участниками (организованной — ред.) преступности".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Трамп понял, что даже с помощью Виткоффа он не может достичь договоренностей с Путиным.