В настоящее время абсолютно невозможно соглашение с РФ, поскольку Украина не готова идти ни на какие компромиссы по территориальной целостности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

У Зеленского не готовы к переговорам с Путиным. Фото из открытых источников

"Россияне не заинтересованы ни в каких переговорах. Они хотят капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдет. Все мы, кто находится в Украине, не примем никаких компромиссов относительно нашей независимости, территориальной целостности и свободы. Владимир Зеленский никогда не пойдет на договоренности типа. Минских соглашений или заморозки конфликта", — подчеркнул глава ОПУ.

При этом Андрей Ермак признал, что у новой масштабной мобилизации нет поддержки в украинском обществе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Китаю Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.