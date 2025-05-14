Появится ли Путин на переговорах в Турции: в Верховной Раде дали прогноз

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко дал прогноз, приедет ли российский диктатор Владимир Путин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбул 15 мая.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Александр Мережко в кулуарных помещениях Верховной Рады пообщался с журналистами по поводу возможных переговоров Украины и России в Турции. По его словам, главный вопрос в том, приедет ли Путин в Стамбул.

"Интрига нарастает, мы это видим. Она состоит в том, состоится ли встреча в Стамбуле между украинским президентом Зеленским и кремлевским диктатором Путиным. Это главный вопрос, на который на сегодняшний день ответа нет", — сказал Мережко.

Нардеп считает, что Зеленский удачно обыграл, как Путина, так и Трампа по поводу необходимости встретиться в Турции обоим лидерам стран. Однако Мережко прогнозирует, что Путин все же не приедет в Стамбул. По его словам, это будет поражение российского диктатора.

"То есть мое предвидение таково – Путин не появится на переговорах. И это будет означать для него политическое поражение. Это будет означать, что он совершенно не заинтересован в том даже, чтобы начать действительно переговоры о мире", — заметил нардеп.

По словам Мережко, таким образом Путин продемонстрирует Трампу нежелание идти на окончание войны, что откроет новые возможности для санкций против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал главное условие, при котором он может прилететь в Турцию на переговоры Украины и России.

Также "Комментарии" писали, что Ермак рассказал о последнем сигнале от Путина по поводу переговоров.