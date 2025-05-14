Появится ли Путин на переговорах в Турции: в Верховной Раде дали прогноз

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Slava Kot
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко дал прогноз, приедет ли российский диктатор Владимир Путин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбул 15 мая.
Владимир Путин и Владимир Зеленский
Александр Мережко в кулуарных помещениях Верховной Рады пообщался с журналистами по поводу возможных переговоров Украины и России в Турции. По его словам, главный вопрос в том, приедет ли Путин в Стамбул.
Нардеп считает, что Зеленский удачно обыграл, как Путина, так и Трампа по поводу необходимости встретиться в Турции обоим лидерам стран. Однако Мережко прогнозирует, что Путин все же не приедет в Стамбул. По его словам, это будет поражение российского диктатора.
По словам Мережко, таким образом Путин продемонстрирует Трампу нежелание идти на окончание войны, что откроет новые возможности для санкций против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал главное условие, при котором он может прилететь в Турцию на переговоры Украины и России.
Также "Комментарии" писали, что Ермак рассказал о последнем сигнале от Путина по поводу переговоров.
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