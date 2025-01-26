Появился подробный план «мира» за 100 дней и детали соглашения: реакция Ермака

В СМИ и соцсетях начали распространять детали так называемого мирного плана американского президента Дональда Трампа, который, якобы, должен положить конец войне в Украине за 100 дней. То есть мир должен наступить 9 мая.

Переговоры Украины и РФ

Согласно этому плану, в январе-феврале между Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным должны пройти телефонные переговоры. После них детали мира должны быть обсуждены с Украиной.

После этого, ориентированный в феврале-марте, Зеленский должен отменить свой указ о запрете переговоров с кремлевским диктатором. В это же время запланирована встреча между Трампом, Зеленским и Путиным. На нем они должны согласовать детали так называемого мирного плана.

Впоследствии, 20 апреля, якобы будет объявлено пасхальное перемирие. Также будут выведены Силы обороны из Курской области.

По данным соцсетей, в конце апреля вроде бы состоится международная мирная конференция, посредниками в которой будут США, Китай, страны Европы и "глобального юга". Тогда же будет произведен обмен пленными в формате "всех на всех".

Последний пункт этого плана предусматривает, что до 9 мая 2025 года должна быть принята право на завершение войны и отмену военного положения в Украине. При этом в промежутке между августом и октябрем 2025 года в Украине должны пройти президентские, парламентские и местные выборы.

Кроме того, в соцсетях утверждают, что в рамках мирного соглашения Украина откажется от членства в НАТО, к 2030 году вступит в ЕС, а восстановление страны будет происходить на средства Европейского Союза. Относительно оккупированных территорий Украина их официально не признает российскими, однако откажется от их возвращения военным путем.

Также соглашение предусматривает постепенную отмену российских санкций и возобновление импорта российских энергоносителей в ЕС. Также Украина перестанет преследовать УПЦ, допустит пророссийские партии до выборов. При этом решение о введении миротворцев в Украину еще окончательно не принято.

На этот план мира лично отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, речь идет исключительно о российском вбросе.

Никаких "мирных планов" за "100 дней" в медиа не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне", — написал он в Телеграмме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе назвали лучший для Украины сценарий завершения войны.



