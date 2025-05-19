Появился ответ, есть ли силы и средства у россиян, чтобы захватить Сумы

По состоянию на данный момент россияне не ставят своей целью захватить Сумы, считает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Сумы

По его словам, с объективной точки зрения, для того чтобы хотя бы попытаться это сделать, командованию противника необходимо выполнить две "предварительные" задачи. В первую очередь захватить и удержать удобные районы и рубежи для оперативного развертывания группировки, отвечающих по своему составу и размерам оперативной "масштабности" задачи по "захвату Сум".

Кроме того, захватчики должны найти дополнительные силы и средства. Потому что в своем нынешнем составе группировка войск противника "Курск" подходит исключительно для "буферизации" нашего приграничья, и не более того, добавил Машовец.

"Совершенно признаю, что российское командование может иметь какие-то оперативные намерения (планы) по "прорыву на Сумы". Однако согласитесь, что между "хотеть" и "иметь возможность" все же существует определенная дистанция", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в нынешних условиях войны "довесить" до и так не самой значительной группировки войск только одну дополнительную мотострелковую дивизию вовсе не означает — "завтра мы возьмем Сумы".

В этом контексте Машовец отметил, что 2,5 общевойсковых армий противника уже более полугода "берут" Покровск, еще 2 – пока не могут "дозахватить" Торецк любым способом, так же, 2 армии в сопоставимые термины "берут Купянск" и т.д.

"Потому что касается "перспективы взятия Сумм", то атаки одной даже дополнительной мотострелковой дивизии противника в пограничной полосе Сумской области, извините, но не впечатляют. Не говоря уже о том, что Сумы – это все-таки не Покровск и не Торецк", — подытожил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ спрогнозировали судьбу Сум.



