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Появился ответ, действительно ли северные корейцы стали самой большой угрозой для ВСУ

Северные корейцы уже получили боевой опыт, и россияне их в основном используют для лобовых атак ВСУ

сегодня, 22:27
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Ткачик Олеся

Несмотря на утверждение The Wall Street Journal о том, что северокорейские солдаты стали самыми опасными противниками для украинских защитников на фронте, ситуация выглядит иначе. Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тымочко, у военных из КНДР нет реального боевого опыта, а их участие в войне ограничивается выполнением второстепенных задач.

Появился ответ, действительно ли северные корейцы стали самой большой угрозой для ВСУ

Войска КНДР

По его словам, даже если военнослужащие КНДР официально интегрированы в структуры российской армии, они применяются только на отдельных участках фронта. При этом они не управляют сложным вооружением, а выполняют вспомогательные функции.

Впрочем, на пехотном уровне северокорейцы создают серьезные трудности для ВСУ. Российское командование использует их в "лобовых атаках", зная, что дезертирство для них практически невозможно – их быстро обнаружат и накажут.

Тымочко отметил, что на территории России находится около 15 тысяч военных из Северной Кореи. В то же время, не все они находятся на передовой — часть воюет, другие находятся в резерве или занимаются обустройством логистики для новых подразделений.

Главная цель Пхеньяна, по словам военного, не состоит в том, чтобы помочь России победить, а в получении боевого опыта. Северокорейские войска в Украине рассматривают эту войну как возможность подготовиться к своей войне.

"Они хотят вернуться домой умудренными и усилить собственную армию", — объяснил Тымочко.

Он подчеркнул, что недооценивать северокорейских военных не стоит — как и преувеличивать их роль. Для России они остаются "чужим организмом", расходящим материалом, не вызывающим сострадания, не нуждающимся в компенсациях и не несущим политических последствий.

"Ну, погибли северокорейские солдаты — и что? Ни семьям платить, ни могил больше не станет. Угроза от них заключается в другом измерении. Если они пройдут массовую общую подготовку, обучение на фронтах в Украине, то потом они серьезно усилят северокорейскую армию. И эта армия станет реальной угрозой в регионе — для Японии, для соседних стран", — говорит Тымочко.

По его мнению, участие КНДР в этой войне — лишь этап долгосрочной стратегии Кима Чен Ина, который стремится сделать свою страну региональным лидером.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фронте задумала РФ против Украины.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JeRAYxpF4-Q
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