Появился ответ, действительно ли северные корейцы стали самой большой угрозой для ВСУ

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Ткачик Олеся
Несмотря на утверждение The Wall Street Journal о том, что северокорейские солдаты стали самыми опасными противниками для украинских защитников на фронте, ситуация выглядит иначе. Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тымочко, у военных из КНДР нет реального боевого опыта, а их участие в войне ограничивается выполнением второстепенных задач.
Войска КНДР
По его словам, даже если военнослужащие КНДР официально интегрированы в структуры российской армии, они применяются только на отдельных участках фронта. При этом они не управляют сложным вооружением, а выполняют вспомогательные функции.
Впрочем, на пехотном уровне северокорейцы создают серьезные трудности для ВСУ. Российское командование использует их в "лобовых атаках", зная, что дезертирство для них практически невозможно – их быстро обнаружат и накажут.
Тымочко отметил, что на территории России находится около 15 тысяч военных из Северной Кореи. В то же время, не все они находятся на передовой — часть воюет, другие находятся в резерве или занимаются обустройством логистики для новых подразделений.
Главная цель Пхеньяна, по словам военного, не состоит в том, чтобы помочь России победить, а в получении боевого опыта. Северокорейские войска в Украине рассматривают эту войну как возможность подготовиться к своей войне.
Он подчеркнул, что недооценивать северокорейских военных не стоит — как и преувеличивать их роль. Для России они остаются "чужим организмом", расходящим материалом, не вызывающим сострадания, не нуждающимся в компенсациях и не несущим политических последствий.
По его мнению, участие КНДР в этой войне — лишь этап долгосрочной стратегии Кима Чен Ина, который стремится сделать свою страну региональным лидером.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фронте задумала РФ против Украины.
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