Появилось жуткое видео момента прилетов КАБ по Запорожью

Российские оккупанты ударили по Запорожью 8 января по меньшей мере двумя управляемыми авиабомбами (КАБ). Об этом сообщает портал "Комментарии", изучив выложенное в соцсети видео. В результате военного преступления РФ 13 человек погибли, десятки пострадали.

Последствия воздушного удара РФ по Запорожью 8 января. Фото: Иван Федоров / Telegram

На кадрах, снятых авторегистратором, видно, как в течение нескольких секунд две бомбы падают и взрываются в паре сотен метров от оживленного перекрестка. Прохожие при этом пригибаются, услышав звуки взрывов, но в целом сохраняют спокойствие.

В соцсетях пишут, что автор видео считает 8 января вторым днем рождения, потому что направлялся именно в то место, где были прилеты. После того, как на светофоре загорелся бы зеленый, ехать туда оставалось несколько секунд.





Как писал портал "Комментарии", днем 8 января российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья, запустив КАБы. На момент публикации новости власти Запорожья не уточнили масштаб разрушений вследствие удара по инфраструктуре. После этого, по данным Воздушных Сил ВСУ, по городу запустили еще несколько бомб, а Федоров сообщал о повторных взрывах.

По состоянию на 17:00 в ОВА было известно о 13 погибших в результате российского удара. Федоров также называл цифру в 30 пострадавших, но в 17:56 уточнил, что раненых 18. Из них четверо — тяжелых. Среди пострадавших — 13-летняя девочка. Спасательная операция продолжается.

В то же время в Запорожской областной прокуратуре пишут о 29 пострадавших. Видео, которое опубликовал Федоров и местные каналы, позволяет понять, что в районе прилетов бомб находились остановки общественного транспорта, улица с оживленным движением и парковки.



