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Появилось видео из ресторана с иностранными «наемниками», по которому ударила РФ

В сети показали видео из ресторана «Магеллан», где по утверждению РФ проходило совещание украинских военных

сегодня, 15:03
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Ткачик Олеся

В сети показали видео из камер наблюдения ресторана "Магеллан" в Кривом Роге, в котором, по утверждению Минобороны РФ проходило совещание украинских военных и иностранных наемников. При этом в оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что "сверхточным ударом" уничтожили 80 иностранных наемников.

Появилось видео из ресторана с иностранными «наемниками», по которому ударила РФ

Ресторан "Магеллан"

Тем не менее, видео из камер наблюдения в момент прилета четко демонстрирует, что там не было никаких военных и наемников.

"Там находились только обычные гражданские посетители. Сам ресторан остался цел и пострадал лишь от ударной волны. Погибли только дети и люди на улице. То есть никаких 80 иностранных наемников не могли уничтожить, даже если бы они реально в том ресторане были. Отбросы рода человеческого, как обычно, лгут. Били конкретно по мирному населению", — заявил журналист Денис Казанский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия устроила террор в Кривом Роге и ударила ракетой по жилому кварталу и детской площадке. По состоянию на сейчас известно о по меньше мере 20 погибших, среди них – девять детей. Самому младшему из тех, кого убила террористическая Россия, было всего три года. Эксперты отмечают, что удары по Кривому Рогу – это месть президенту Владимиру Зеленскому, поскольку он не хочет подписывать капитуляцию. Также отмечалось, что и речь быть не может о том, что в том районе, куда прилетела ракета, были военные объекты. То есть речь идет о терроре в чисто виде.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков категорически опроверг информацию о том, что именно Россия убила в Кривом Роге детей. По его словам, эта информация не отвечает действительности, так как российские военные якобы не наносят удары по гражданской инфраструктуре.





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