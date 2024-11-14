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Появилось видео боя под Купянском, который вчера штурмовали оккупанты

Военные предоставили детали о вчерашнем бое в Купянском районе

сегодня, 15:43
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Недилько Ксения

Во время наступательных действий вражеской техники в направлении г. Купянск экипаж РУБпАК взвод STRIX SQUAD 114-й бригады успешно поразил: 1 танк и 1 МТЛБ. Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на информацию 114 бригады.

Появилось видео боя под Купянском, который вчера штурмовали оккупанты

Иллюстративное фото

13 ноября 2024 года совместными усилиями бойцов РУБпАК 114-й бригады и подразделений 30-й бригады им. князя Константина Острожского, был обнаружен и остановлен штурм противника, состоявший из 2 танков и 2 единиц легкобронированной техники.

Благодаря слаженным действиям разведывательных и ударных подразделений часть техники и личного состава противника была уничтожена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты заходили в Купянск в форме ВСУ – ISW

Российские войска 12 и 13 ноября продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Русские войска утверждали, что русские войска продвинулись на 200 метров в ширину на глубину в направлении Московки; шириной 600 метров на глубину 200 метров в сторону Боровой; и шириной 400 метров на глубину 400 метров в сторону Торского. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

В Генштабе ВС Украины 13 ноября сообщили, что на Купянском направлении украинские войска отразили наступление российской механизации в составе четырех волн с общей сложностью 15 единиц бронетехники, в том числе танков, боевых бронированных машин и машины разминирования УР-77. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы уничтожили всю российскую технику, а российская пехота прибегла к вероломству, одевшись в украинскую форму, являющуюся военным преступлением согласно международному праву.



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