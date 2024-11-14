Появилось видео боя под Купянском, который вчера штурмовали оккупанты

Во время наступательных действий вражеской техники в направлении г. Купянск экипаж РУБпАК взвод STRIX SQUAD 114-й бригады успешно поразил: 1 танк и 1 МТЛБ. Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на информацию 114 бригады.

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13 ноября 2024 года совместными усилиями бойцов РУБпАК 114-й бригады и подразделений 30-й бригады им. князя Константина Острожского, был обнаружен и остановлен штурм противника, состоявший из 2 танков и 2 единиц легкобронированной техники.

Благодаря слаженным действиям разведывательных и ударных подразделений часть техники и личного состава противника была уничтожена.

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Оккупанты заходили в Купянск в форме ВСУ – ISW

Российские войска 12 и 13 ноября продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Русские войска утверждали, что русские войска продвинулись на 200 метров в ширину на глубину в направлении Московки; шириной 600 метров на глубину 200 метров в сторону Боровой; и шириной 400 метров на глубину 400 метров в сторону Торского. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

В Генштабе ВС Украины 13 ноября сообщили, что на Купянском направлении украинские войска отразили наступление российской механизации в составе четырех волн с общей сложностью 15 единиц бронетехники, в том числе танков, боевых бронированных машин и машины разминирования УР-77. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы уничтожили всю российскую технику, а российская пехота прибегла к вероломству, одевшись в украинскую форму, являющуюся военным преступлением согласно международному праву.