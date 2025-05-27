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Появилось неожиданное объяснение, почему Путин до сих пор не остановил «СВО»

Россияне, не смотря на большие потери на фронте, поддерживают захватнические инициативы своего диктатора

сегодня, 09:55
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает пытаться уничтожить Украину. При этом, как отметил военный эксперт Иван Ступак, его не пугают даже колоссальные потери на фронте, а это почти миллион убитых и раненых.

Появилось неожиданное объяснение, почему Путин до сих пор не остановил «СВО»

Владимир Путин

При этом, как отметил эксперт, для Путина человеческая жизнь не имеет никакой ценности.

Как отметил Ступак, пока россияне добровольно идут в центры вербовки, война будет продолжаться и дальше. По словам эксперта, большинство из них идет воевать ради денег.

Кроме того, добавил эксперт, российское общество молчаливо поддерживает агрессию. А еще, по его словам, у России есть дополнительный мобилизационный ресурс в виде мигрантов. В этом контексте Сутапк напомнил, что во время недавней операции Сил обороны Украины в Курской области на стороне России сражались десятки тысяч иностранцев, а именно военных из КНДР.

"Говорить о том, что потери для Российской Федерации неприемлемы, к сожалению, не выходит. В прошлом году Минобороны России очень хвасталось тем, что около 90% раненых военных после лечения в госпитале снова возвращаются на фронт. Это все объяснялось якобы качественной медициной. Но на самом деле России нужен просто любой ресурс для поддержки войны против Украины", – сообщил Ступак.

По официальным данным Генштаба ВСУ, суммарные потери армии РФ уже превысили 981 тысячу человек. В то же время, по словам аналитика, реальное количество значительно больше.

Ступак добавил, что Россия потеряла больше военных, чем в войнах в Афганистане, Чечне и Сирии вместе взятых. Но, к сожалению, даже такие цифры не сдерживают страну-агрессора, подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин направил Трампу важный сигнал в отношении Украины.




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Источник: https://uatv.ua/uk/chomu-vtraty-majzhe-v-miljon-osib-ne-zupynyayut-putina-u-vijni-ta-ne-hvylyuyut-rosiyan-rozbir-stupaka/
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