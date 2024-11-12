Появились спутниковые снимки снаряжения и подготовки российской ядерной ракеты Р-30 «Булава»

В открытом доступе появилось спутниковое изображение, показывающее процесс снаряжения и подготовки российской межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава", выступающей одним из элементов "ядерной триады" РФ и размещаемой на атомных подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию DEFENSE EXPRESS.

Процесс подготовки Р-30 "Булава", спутниковое изображение из открытых источников

Интересно, что первыми на этот факт обратили внимание профильные ресурсы рашистов, заодно утверждающие, что на этом снимке "засвечена" работа 12-го Главного управления Минобороны РФ, которая, собственно, отвечает за обслуживание ядерного вооружения.

Отмечается, что до этого момента в публичное пространство не попадали спутниковые изображения, "светящие" подготовительные работы по российским ракетам, которые могут выступать носителями ядерного оружия.

Время и место действия, отображенные на этом снимке, неизвестны. Вероятно транспортно-пусковой контейнер с самой Р-30 "Булава" (серого цвета) расположен в нижнем левом углу на снимке, также можно увидеть несколько машин различного назначения.

Довольно показательно, что сами россияне даже не пытаются хоть как-то маскироваться, то есть они даже демонстративно проводят работы по подготовке МБР морского базирования, которую, вероятно, должны загружать на один из атомных подводных крейсеров проекта 955.

В то же время фиксируется определенная "взаимопрозрачность": то есть страны Запада могут постоянно мониторить с помощью спутников, в частности, процессы, связанные с ядерным арсеналом РФ, ну а в свою очередь рашисты в чем-то демонстративно проводят подобного рода операции, очевидно с целью психологического воздействия.