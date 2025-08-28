Появилась жесткая реакция Стармера и Макрона на удар России по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с жесткими заявлениями после массированного российского удара по Украине, который стал одним из самых больших за последние месяцы войны.

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Фото из открытых источников

Кир Стармер в соцсети X прямо обвинил российского диктатора Владимира Путина в убийствах гражданских жителей Украины. По его словам, Кремль затягивает время и хочет продолжать войну.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, повредивших здание Британского Совета. Путин убивает детей и мирных жителей, а также саботирует надежды на мир. Этому кровопролитию должен прийти конец", — написал Кир Стармер.

Эмманюэль Макрон заявил, что массированная атака ракетами и дронами показала, какое у Путина "представление о мире". Президент Франции выразил соболезнования семьям погибших и осудил атаку России.

"Террор и варварство. Более десятка погибших, среди которых дети. Жилищные районы и гражданская инфраструктура были намеренно обстреляны. Франция решительнее всего осуждает эти бессмысленные и жестокие нападения. Полная поддержка украинского народа и глубочайшее соболезнование всем скорбным семьям", — отреагировал Макрон.

По данным воздушных сил в ночь на 28 августа Россия применила 629 ракет и беспилотников. Силы ПВО смогли уничтожить 589 целей, однако Киев испытал серьезные разрушения. В столице погибли 15 человек, в том числе четверо детей. Еще десятки получили ранения.

В результате атаки были разрушены или повреждены здания, расположенные в центральных районах Киева, в частности, Представительство Европейского Союза в Украине, офис Британского Совета, редакция издания "Украинская правда", книжный магазин Readeat, главные офисы Банк Кредит Днепр и ОТП Банк и другие.

