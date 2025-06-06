Появилась реакция Украины на "ответ" России за удары по аэродромам

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Slava Kot
В ночь на 6 июня Россия совершила очередную массированную атаку по Украине с применением дронов и ракет. Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что таким образом Россия "ответила" за уничтоженные самолеты атаковав гражданских.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига на платформе X отреагировал на атаку России, ударившую по энергетической инфраструктуре и многоэтажным домам, где живут мирные жители. В результате действий РФ были убиты и ранены гражданские.
Глава МИД объясняет, что ставить на одни чаши весов Украину и Россию нельзя, ведь Москва агрессор, а Киев защищается от ее агрессии.
Россия атаковала Киевскую, Волынскую, Львовскую, Черниговскую, Тернопольскую и другие области дронами и ракетами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили, что будут готовить ответ на украинскую спецоперацию "Паутина".
Также "Комментарии" писали, что в России разочарованы атакой по Украине и требуют ударить ядерным оружием.
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