Появилась реакция Украины на "ответ" России за удары по аэродромам

В ночь на 6 июня Россия совершила очередную массированную атаку по Украине с применением дронов и ракет. Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что таким образом Россия "ответила" за уничтоженные самолеты атаковав гражданских.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X отреагировал на атаку России, ударившую по энергетической инфраструктуре и многоэтажным домам, где живут мирные жители. В результате действий РФ были убиты и ранены гражданские.

"Ночью Россия "ответила" на уничтоженные самолеты… атаками на мирных жителей в Украине. Разница между Украиной и Россией заключается в том, что Украина наносит удары по легитимным военным целям, таким как самолеты, оснащенные для бомбардировки наших детей. Россия же наносит удары по жилым районам, гражданскому населению и критически важной инфраструктуре", — пишет министр.

Глава МИД объясняет, что ставить на одни чаши весов Украину и Россию нельзя, ведь Москва агрессор, а Киев защищается от ее агрессии.

"Ночное нападение России на мирных жителей еще раз демонстрирует, что международное давление на Москву необходимо усилить как можно скорее. Единственный аргумент России – это террор", — подчеркнул Сибига и призвал усилить санкции на РФ.

Россия атаковала Киевскую, Волынскую, Львовскую, Черниговскую, Тернопольскую и другие области дронами и ракетами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили, что будут готовить ответ на украинскую спецоперацию "Паутина".

Также "Комментарии" писали, что в России разочарованы атакой по Украине и требуют ударить ядерным оружием.