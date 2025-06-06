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Появилась реакция Украины на "ответ" России за удары по аэродромам

Россия атаковала гражданские объекты в Украине, в то время как украинские атаки по РФ нацелены на военные.

сегодня, 10:29 comments1420
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Slava Kot

В ночь на 6 июня Россия совершила очередную массированную атаку по Украине с применением дронов и ракет. Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что таким образом Россия "ответила" за уничтоженные самолеты атаковав гражданских.

Появилась реакция Украины на "ответ" России за удары по аэродромам

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X отреагировал на атаку России, ударившую по энергетической инфраструктуре и многоэтажным домам, где живут мирные жители. В результате действий РФ были убиты и ранены гражданские.

"Ночью Россия "ответила" на уничтоженные самолеты… атаками на мирных жителей в Украине. Разница между Украиной и Россией заключается в том, что Украина наносит удары по легитимным военным целям, таким как самолеты, оснащенные для бомбардировки наших детей. Россия же наносит удары по жилым районам, гражданскому населению и критически важной инфраструктуре", — пишет министр.

Глава МИД объясняет, что ставить на одни чаши весов Украину и Россию нельзя, ведь Москва агрессор, а Киев защищается от ее агрессии.

"Ночное нападение России на мирных жителей еще раз демонстрирует, что международное давление на Москву необходимо усилить как можно скорее. Единственный аргумент России – это террор", — подчеркнул Сибига и призвал усилить санкции на РФ.

Россия атаковала Киевскую, Волынскую, Львовскую, Черниговскую, Тернопольскую и другие области дронами и ракетами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили, что будут готовить ответ на украинскую спецоперацию "Паутина".

Также "Комментарии" писали, что в России разочарованы атакой по Украине и требуют ударить ядерным оружием.



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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1930866093679083613
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