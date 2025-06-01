Появилась реакция Украины на обвалы мостов в России

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской области России произошли обвалы мостов в момент, когда по ним проезжали поезда. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указывает, что таким образом Кремль может готовить почву для срыва переговоров в Стамбуле.

Авария поезда. Фото иллюстративное

Ночью в Брянской области произошел обвал моста при прохождении по нему пассажирского поезда "Климово — Москва". В результате инцидента десятки человек получили ранения, а еще семеро погибли. В России официальной причиной крушения поезда назвали "незаконное вмешательство в деятельность транспорта". Почти одновременно с обвалом моста в Брянской области похожая ситуация возникла у Курской. Там грузовой поезд сошел с рельсов на мосту и упал на дорожную часть.

Как указывает Андрей Коваленко, оба инцидента произошли в канун переговоров Украины и России в Стамбуле, которые запланированы на 2 июня. Кроме того, Кремль не предоставил свой "меморандум" по переговорам.

"Создается впечатление, что кремль готовит основу для срыва переговоров — с имиджевой атакой на Украину в международном медиаполе. Снова появляется соблазн показать нас "страной-террористом", чтобы избежать диалога и продолжить начавшееся летнее наступление на Сумщине, в Запорожской области, продолжающееся на Востоке", — указывает руководитель ЦПД.

Россия не в первый раз использует "подрывы под чужим флагом". Коваленко отмечает, что теракты в 1999 году в Рязани стали "стартовой площадкой для путина". По его словам, на этот раз россияне могли вернуться к "старой тактике", чтобы совершать международную манипуляцию.

"У Украины нет мотива срывать Стамбульский саммит. Напротив, Украина давно согласилась на прекращение огня. Поэтому рельсовая война в стиле Второй мировой — это аргумент для российской пропаганды, а не инструмент нашей политики", — подытожил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия присылает новые "послания" по переговорам в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали, что партизаны взорвали российский военный поезд.