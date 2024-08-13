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Появилась первая реакция Венгрии на бои в Курской области

Советник Виктора Орбана заявил, что война в Украине обострилась из-за украинского наступления на Курскую область.

сегодня, 09:25 comments2205
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Slava Kot

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан призвал мир не радоваться наступлению Украины на Курскую область России. Депутат венгерского парламента считает, что нужно сосредоточиться на мирных переговорах, чтобы закончить войну в Украине.

Появилась первая реакция Венгрии на бои в Курской области

Советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. Фото из открытых источников

Венгрия долгое время не реагировала на прорыв российской границы и бои в Курской области. Однако советник Орбана сделал первое заявление. Балаш Орбан опубликовал в соцсети X изображения с заголовками газет об украинском наступлении на Курщину, призвав мир не праздновать успехи Украины.

"В последнее время тревожные новости: за несколько последних дней российско-украинская война обострилась. Мир должен проснуться сейчас! Нет смысла праздновать жестокие акты войны одной или другой стороны", — пишет Орбан.

Далее советник Виктора Орбана отметил позицию Венгрии в войне, опирающейся на мирные переговоры.

"Позиция Венгрии была четкой и жесткой с первого дня: нет разрешения этого конфликта на поле боя, только за столом переговоров! Нет войне", — подытожил Балаш Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на жалобы российского диктатора Владимира Путина, жаловавшегося на украинское наступление в Курской области. Представитель администрации Байдена Джон Кирби посоветовал Путину ввести свои войска из Украины, чтобы украинские силы покинули территорию России.

Также "Комментарии" писали о том, что Европейский Союз поставил ультиматум для Орбана, указав конечный срок, когда венгерский премьер должен ответить на вопрос о разрешении россиянам и белорусам получать упрощенную визу.



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