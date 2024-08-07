Появилась первая реакция Путина на бои в Курской области

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина совершила провокацию, когда прорвала границу и начала вести боевые действия в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин на заседании с членами правительства РФ впервые прокомментировал ситуацию в Курской области. Заявление, в котором Путин критикует Украину, состоялось спустя более суток после прорыва границы.

"Киевский режим совершил очередную масштабную провокацию, ведет невыборную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетами. Сразу после нашего собрания у меня будет встреча с руководством силовых ведомств, Минобороны, Генеральным штабом, ФСБ. Заслушаю очередной доклад по происходящему в Курской области", — сказал Путин.

Также глава Кремля рассказал, что обсудил ситуацию с исполняющим обязанности губернатора Курской области и дал ему поручение по эвакуации местного населения.

Напомним, что 6 августа российские СМИ и телеграмм-каналы начали сообщать о прорыве границы в Курской области. По их заявлениям, украинские военные начали наступление на населенные пункты и обстреляли несколько пограничных сел. На следующий день российские военкоры сообщили, что бои продолжаются в 11 населенных пунктах, а Украина получила контроль по меньшей мере над тремя. Украина официально не комментирует ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что губернатор Курской области доложил Путину о прорыве границы и рассказал, как на эту информацию отреагировал российский диктатор.

Также "Комментарии" писали, что Минобороны РФ отреагировало на бои в Курской области и заявили, что якобы остановили продвижение ВСУ вглубь России.