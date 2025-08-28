logo

Война с Россией Появилась первая реакция ЕС на российский удар по Киеву
Появилась первая реакция ЕС на российский удар по Киеву

ЕС отреагировал на массированный удар России по Киеву, назвав атаку ответом Кремля на мирные инициативы.

28 августа 2025, 10:30
После самой мощной за последние недели атаки России на Киев в ночь на 28 августа в Европейском Союзе осудили действия Кремля. В ЕС считают, что российский диктатор Владимир Путин намеренно осуществляет эскалацию и пренебрежительно относится к мирным усилиям, направленным на окончание войны.

Появилась первая реакция ЕС на российский удар по Киеву

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото из открытых источников

По меньшей мере, 10 человек погибли, более 30 получили ранения, когда российские ракеты и дроны-камикадзе попали по гражданским кварталам столицы Украины. Разрушения подверглись жилые дома, школы, торговые объекты. Повреждено здание представительства ЕС в Киеве.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что атака является прямым свидетельством намерения Москвы продолжать войну, а не искать компромисс.

"Пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами. Ночное нападение на Киев демонстрирует умышленный выбор эскалации и насмешки над мирными усилиями. Россия должна прекратить убийства и вести переговоры", — отреагировала Каллас.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что ударная волна повредила помещение европейской делегации.

""Мир" России минувшей ночью: массированный удар по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, многие здания разрушены. Делегация ЕС была серьезно повреждена ударной волной. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия", — написала Матернова.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос подтвердила повреждение здания и назвала атаку "четким признаком того, что Россия отвергает мир и выбирает террор".

По данным воздушных сил, украинские системы ПВО уничтожили 589 из 629 российских целей за ночь, но наибольший удар был направлен именно на столицу. Атака продолжалась несколько часов и стала одной из самых масштабных с начала лета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к миру с важным призывом после удара России.

Также "Комментарии" писали о новом циничном поступке. Что Россия использовала для атаки по Украине



