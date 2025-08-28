Появилась первая реакция ЕС на российский удар по Киеву

После самой мощной за последние недели атаки России на Киев в ночь на 28 августа в Европейском Союзе осудили действия Кремля. В ЕС считают, что российский диктатор Владимир Путин намеренно осуществляет эскалацию и пренебрежительно относится к мирным усилиям, направленным на окончание войны.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото из открытых источников

По меньшей мере, 10 человек погибли, более 30 получили ранения, когда российские ракеты и дроны-камикадзе попали по гражданским кварталам столицы Украины. Разрушения подверглись жилые дома, школы, торговые объекты. Повреждено здание представительства ЕС в Киеве.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что атака является прямым свидетельством намерения Москвы продолжать войну, а не искать компромисс.

"Пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами. Ночное нападение на Киев демонстрирует умышленный выбор эскалации и насмешки над мирными усилиями. Россия должна прекратить убийства и вести переговоры", — отреагировала Каллас.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что ударная волна повредила помещение европейской делегации.

""Мир" России минувшей ночью: массированный удар по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, многие здания разрушены. Делегация ЕС была серьезно повреждена ударной волной. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия", — написала Матернова.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос подтвердила повреждение здания и назвала атаку "четким признаком того, что Россия отвергает мир и выбирает террор".

По данным воздушных сил, украинские системы ПВО уничтожили 589 из 629 российских целей за ночь, но наибольший удар был направлен именно на столицу. Атака продолжалась несколько часов и стала одной из самых масштабных с начала лета.

