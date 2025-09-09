Появилась первая реакция ЕС на авиаудар России по Яровой

Рубрики
Европейские лидеры резко отреагировали на новый авиаудар России по Донбасу, в результате которого погибли более 20 мирных жителей. Трагедия произошла 9 сентября в поселке Яровая во время раздачи пенсий.
Последствия российкого удара по Яровой Донецкой области. Фото из открытых источников
Президент Европейского Совета Антониу Кошта в своем сообщении в соцсети Х задал ряд риторических вопросов, обращаясь к Москве и российскому диктатору Владимиру Путину, который не идет на окончание войны.
Еврокомиссар по расширению Марта Кос также осудила атаку на Яровую в Донецкой области, подчеркнув, что действия России подтверждают ее курс на эскалацию.
Владимир Зеленский сообщил, что российские войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области. Президент призвал мир отреагировать на очередное военное преступление России против мирного населения. По предварительной информации, погибли более 20 человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после удара РФ по Яровой количество жертв возросло, сколько ранены в тяжелом состоянии.
