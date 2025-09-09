Появилась первая реакция ЕС на авиаудар России по Яровой

Европейские лидеры резко отреагировали на новый авиаудар России по Донбасу, в результате которого погибли более 20 мирных жителей. Трагедия произошла 9 сентября в поселке Яровая во время раздачи пенсий.

Последствия российкого удара по Яровой Донецкой области. Фото из открытых источников

Президент Европейского Совета Антониу Кошта в своем сообщении в соцсети Х задал ряд риторических вопросов, обращаясь к Москве и российскому диктатору Владимиру Путину, который не идет на окончание войны.

"Имеет ли это ввиду Россия, когда говорит о мире? Когда Россия перестанет убивать людей? Когда президент Путин согласится начать мирные переговоры, на которые уже согласился президент Зеленский?" – написал Кошта.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос также осудила атаку на Яровую в Донецкой области, подчеркнув, что действия России подтверждают ее курс на эскалацию.

"Пока мы обсуждали европейское будущее Украины в Европарламенте, Россия продолжает уносить жизни мирных жителей. Сегодня более 20 человек погибли в очереди за пенсиями. Это доказывает: Москва хочет войны, а не мира. Но курс Украины определен — вступление в ЕС, свобода, Европа", — заявила Кос.

Владимир Зеленский сообщил, что российские войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области. Президент призвал мир отреагировать на очередное военное преступление России против мирного населения. По предварительной информации, погибли более 20 человек.

